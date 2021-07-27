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Банки 20 минут назад

Суд окончательно узаконил ликвидацию банка "Новый"

Суд подтвердил, что банк "Новый" был правомерно выведен с рынка

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

26 июля 2021 года Шестой апелляционный административный суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы акционера ПАО "АКБ" Новый "и оставил в силе решение Окружного админсуда Киева о прекращении банковской деятельности и отнесении банка к категории неплатежеспособных.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), истцом по этому делу является владелец существенного участия — Государственное предприятие "Конструкторское бюро" Южное имени Янгеля", которое владело 18,3297% акций ПАО" АКБ "Новый".

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"Суд в очередной раз подтвердил, что банк "Новый" был правомерно выведен с рынка. Акционер банка имел возможность, однако не выполнил программу капитализации, что поставило под угрозу интересы вкладчиков и кредиторов. Поэтому вывод неплатежеспособного банка с рынка является ожидаемым следствием такой бездеятельности его владельцев", — прокомментировал решение суда начальник управления претензионно-исковой работы Юридического департамента НБУ Виктор Григорчук.

Напомним, в июле 2017 года Нацбанк признал неплатежеспособным днепровский банк "Новый", ключевым акционером которого (18,33%) выступает государство в лице конструкторского бюро "Южное" имени Янгеля.

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Официальная причина принудительного отзыва его банковской лицензии — на 12 июля 2017 года регулятивный капитал банка составлял менее трети от минимального уровня, установленного НБУ (с 12 июля он составлял 200 млн грн).

Впоследствии ФГВФЛ принял решение о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации банка "Новый" сроком на один год, с 1 сентября 2019 года до 31 августа 2020 года включительно.

28 декабря 2020 года в Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований была внесена запись о прекращении деятельности банка "Новый" как юридического лица. 

За время работы в "Новом" временной администрации (14 июля — 31 августа 2017 года) ФГВФЛ выплатил его вкладчикам 0,9 млн грн.

Источник фото: Depositphotos.

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