Взыскание убытков с экс-владельцев банков-банкротов будут проводить ведущие мировые юристы

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) подписал первые договора на представление интересов Фонда и неплатежеспособных банков в судебных процессах (уголовных, гражданских, хозяйственных) о возмещении убытков, причиненных таким банкам и их кредиторам связанными с банками лицами в иностранных юрисдикциях и при необходимости в юрисдикции Украины.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, подписание договоров стало успешным завершением открытых конкурсов, объявленных Фондом в середине ноября 2019 года по возвращению активов ПАО "Дельта Банк" и ОАО "Банк "Финансы и Кредит", выведенных за границу.

Так, 2 апреля 2020 года подписан договор с компанией GATELEY Plc по закупке услуг по представительству интересов Фонда и/или АО "Банк "Финансы и Кредит".

Эта юридическая компания — победитель в номинации "Юридическая фирма года" по версии British Legal Awards (ноябрь 2019 года), которая имеет в штате более 1,1 тысячи сотрудников, включая более 500 профессиональных консультантов, 140 штатных партнеров в сети офисов в Великобритании и Дубае.

В 2015 году Gateley PLC стала первой коммерческой юридической фирмой в мире, акции которой начали торговаться на бирже, демонстрирующий ее прозрачность и высокую профессиональную ответственность при оказании услуг.

Среди партнеров Gateley PLC, которые задействованы в проекте, ФГВФЛ отмечает ведущую мировую аудиторскую компанию Grant Thornton UK LLP, юридических советников на Кипре — George Z. Georgiou & Associates LLC, Британских Виргинских островах — Ogier и во Франции — BONIFASSI Avocats, а также компанию из США, которая занимается финансированием судебных процессов — Bench Walk Advisors LLC.

Кроме этого, 10 апреля был подписан договор с компанией DWF Law по закупке услуг по представительству интересов Фонда и/или АО "Дельта Банк".

Компания DWF — юридическая компания, имеющая 33 офиса по всему миру (присутствует на четырех континентах), в которых работает более 4 тысяч сотрудников — юристов, аудиторов, специалистов forensic. В 2019 году DWF стала крупнейшей юридической фирмой, акции которой котируются на Основном рынке Лондонской фондовой биржи.

Главным партнером DWF Law в этом проекте будет выступать всемирное детективное агентство Kroll Assocíates U.K. Limited, которое известно в Украине тем, что занималось расследованием и поиском активов ПАО КБ "ПриватБанк", выведенных до его национализации, а также подготовкой соответствующих отчетов и экспертных заключений, которые легли в основу начатых ПриватБанком судебных процессов против бывших владельцев банка в Великобритании, Соединенных Штатах Америки, Израиле и на Кипре.

Задачей этих двух компаний Grant Thornton UK LLP и Kroll Assocíates UKLimited и будет принятие всех необходимых мер, направленных на розыск и идентификацию активов, выведенных за границу владельцами этих двух неплатежеспособных банков, а также установления их активов, на которые можно будет обращать взыскание (предварительно накладывать всемирный арест) во время судебных процессов за рубежом.

В каждом из двух конкурсов приняли участие 11 юридических компаний, большинство из которых — иностранные с главными офисами в Лондоне.

Во время конкурса имели место случаи, когда отдельные конкурсанты игнорировали наличие у них конфликта интересов. Все конкурсанты, по которым были обнаружены подобные признаки, были отсеяны в процессе конкурса. Победителями стали компании с мощной инфраструктурой и развитой судебной практикой, которые имеют многолетний опыт успешного сопровождения комплексных сложных трансграничных споров и розыска активов.

Отдельно стоит заметить, что на данном этапе украинские компании-посредники к участию в указанных проектах не вовлечены, а организация совместной работы и коммуникация полностью обеспечивается работниками Фонда гарантирования.

ФГВФЛ рассчитывает, что интерес ведущих юридических компаний с безупречной деловой репутацией и мировым именем к новым конкурсам по направлению поиска активов и взыскания ущерба будет усиливаться, и в результате — вкладчики и кредиторы неплатежеспособных банков получат реальную возможность на компенсацию утраченных ими активов из-за действий связанных лиц этих банков.

Напомним, в конце декабря 2019 года детективы НАБУ вручили подозрения бывшим руководителям Дельта Банка. Их подозревают в хищении 4,4 млрд грн. Дельта Банк был признан недееспособным и ликвидирован в октябре 2015 года.

Ранее сообщалось, что должностные лица банка "Финансы и Кредит" до введения в банк временной администрации (в сентябре 2015 года) вывели из финучреждения активы почти на 5 млрд грн. Для этого они выдавали компаниям заведомо безнадежные кредиты.

Отметим, что Национальный банк в декабре 2015 года принял решение ликвидировать банк "Финансы и Кредит", который контролировался Константином Жеваго. Тогда глава Нацбанка Валерия Гонтарева заявляла, что Жеваго имел больше 100 связанных компаний, которые кредитовал через свой банк, но не отображал в своей декларации.