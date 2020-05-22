"Правопреемник" Укринбанка хочет оставить кредиторов без денег путем банкротства — ФГВФЛ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) заявил об очередной попытке бывших владельцев ПАО "Укринбанк" избежать возмещения убытков, причиненных кредиторам банка.

Как сообщает пресс-служба ФГВФЛ, 8 мая 2020 года Хозяйственный суд Луганской области принял к рассмотрению заявление о возбуждении производства по делу о банкротстве ПАО "УКРИНКОМ".

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Соответствующее решение суд вынес по делу №913/266/20 по иску юридического лица-кредитора ООО "ЮС-МЕТАЛЛ". По данным регулятора, все признаки указывают на то, что ОАО "УКРИНКОМ" пытается уйти в контролируемое банкротство и подобным образом планирует избежать расчетов с кредиторами банка.

В Фонде гарантирования отмечают, что сумма акцептованных требований кредиторов по состоянию на 1 апреля 2020 года превышали 3 млрд грн, из которых вкладчикам 200+ (4 очередь) должно быть возвращено 607,7 млн грн, не связанным с владельцами юридическим лицам (и другим кредиторам 7 очереди) — около 500 млн грн.

Кроме того, остаются государству не возвращено 1,8 млрд грн, выплаченных вкладчикам банка Фондом гарантирования.

"Цинизм ситуации заключается в том, что после признания Национальным банком Украины ПАО "Укринбанк" несостоятельным (в декабре 2015 года), дождавшись, пока Фонд выплатил вкладчикам банка 1,8 млрд грн в пределах гарантированной суммы, заинтересованные лица, среди которых и бывшие акционеры банка, инициировали несколько судебных процессов по обжалованию процедуры выведения банка с рынка и в июле 2016 года за одну ночь внесли изменения в Единый государственный реестр", — говорится в сообщении.

Фонд гарантирования подчеркивает, что таким образом ПАО "Укринбанк" был переименован в ОАО "УКРИНКОМ", а месторасположение юрлица изменено из Киева на город Северодонецк Луганской области.

Конечным бенефициарным владельцем в Едином госреестре значится Владимир Клименко, в прошлом — председатель наблюдательного совета, владелец существенного участия ПАО "Укринбанк".

По информации ФГВФЛ, это новое юридическое лицо вывело в свою пользу из Укринбанка все активы, включая недвижимостью, зато остановила расчеты с кредиторами и таким образом незаконно присвоила средства вкладчиков банка, кредиторов и государства.

Теперь же ОАО "УКРИНКОМ", которое настаивает на том, что является правопреемником ПАО "Укринбанк", начало процедуру банкротства не по банковскому законодательству, а по процедуре, предусмотренной для небанковских юридических лиц.

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Она не предусматривает никакой приоритетности прав вкладчиков на получение возмещения и не закрепляет очередности получения средств остальными кредиторами.

"Фонд гарантирования вкладов раз подчеркивает: инициирование банкротства банка в обход процедур, предусмотренных банковским законодательством, неприемлемо и прямо противоречит законодательству, что, в частности, подтверждено постановлением Верховного Суда по делу №925 / 698/16 и Отдельным постановлением этому постановлению. В постановлении, в частности, отмечается, что любые изменения в устав банка, в том числе по изменению его наименование, независимо от нахождения банка под наблюдением Национального банка Украины или в управлении Фонда гарантирования вкладов, возможны исключительно после их согласования Национальным банком Украины, а прекращение банком банковской деятельности возможно только в порядке, предусмотренном Законом "О банках и банковской деятельности" и Законом "О системе гарантирования вкладов физических лиц"", — информируют в ФГВФЛ.

Кроме этого, в отдельном постановлении Верховный Суд отметил, что "отдельные случаи осуществления регистрации изменений в уставы банков после отмены судами решений о признании банка неплатежеспособным и введения в банке временной администрации, а также решений об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка и начале процедуры ликвидации, приводят к злоупотреблениям в порядке ведения хозяйственной деятельности таких банков и нарушению порядка прекращения банковской деятельности под контролем, установленным системой гарантирования вкладов физических лиц".

Суд также обратил внимание Министерства юстиции Украины на необходимости проверки регистрационных действий, совершенных частным нотариусом по перерегистрации ПАО "Укринбанк" как ПАО "УКРИНКОМ" и устранения этого нарушения.

Ранее Delo.UA писало о том, что суд отменил постановлении НБУ о признании Укринбанка неплатежеспособным, а 1 сентября 2016 года Высший админсуд обязал Нацбанк восстановить лицензии банка.

Напомним, 24 декабря 2015 года Нацбанк отнес Укринбанк к категории неплатежеспособных из-за недостатка ликвидности.

Укринбанк основан в 1989 году. Его крупнейшим акционером на 10 июля 2015 года являлся председатель его Наблюдательного совета Владимир Клименко (71,15%). Согласно данным Нацбанка, по размеру общих активов на 1 октября 2015 года Укринбанк занимал 27-е место (5,8 млрд грн) среди 123 действовавших в стране банков.