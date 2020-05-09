Коронакризис — первый кризис в Украине без банкротства банков и всплеска инфляции — НБУ

Финансовый кризис во время пандемии коронавируса — это первый в истории Украины кризис, когда нет банкротства банков, всплеска инфляции, катастрофического падения международных резервов и длинных очередей вкладчиков у банкоматов.

Об этом на заседании Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Украины заявил председатель Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

По его словам, в отличие от предыдущих кризисов, сегодня банковская система — не обуза для экономики, а ее спасательный круг.

"Не мы спасаем ее — она ​​спасает экономику. Это все — результат, во-первых, последовательной политики НБУ и реформ прошлых лет. Во-вторых, это результат быстрых и эффективных действий Национального банка в ответ на пандемию и карантинные мероприятия. В этом мы шагаем в ногу с центральными банками других развивающихся, а также ведущих экономик мира", — рассказал Смолий.

Глава НБУ перечислил все шаги, которые Нацбанк осуществил для спасения украинской экономики. В частности, он напомнил, что НБУ в марте в очередной раз снизил учетную ставку.

"Уже 12 марта мы снизили учетную ставку, чтобы поддержать экономику в условиях пандемии и карантинных мероприятий. В апреле мы продолжили ее снижение. Всего за два месяца учетная ставка сократилась с 11% до 8%. Это — самая низкая учетная ставка в истории Украины, которая является реальным инструментом влияния НБУ на стоимость кредитов, а не только нарисованная на бумаге", — отметил Смолий.

По его словам, регулятор также ввел новые инструменты поддержки экономики.

"Прежде всего — это долгосрочное финансирование для банков на срок от 1 до 5 лет. Именно сегодня происходит первый тендер, где банки могут получить от НБУ настолько "длинные" кредиты. Также вчера мы заключили валютный своп с ЕБРР на $0,5 млрд. Мы получаем от международной организации доллары, которые пополняют международные резервы. А ЕБРР в обмен на это получает гривню, которую будет использовать для кредитования украинских предприятий, которые понесли потери от пандемии и карантина. Таким образом, мы создали условия, в которых бизнес может получить по доступным ставкам средства не только на краткосрочные потребности, но и на масштабные бизнес-проекты, которые требуют долгосрочных вложений", — заявил Смолий.

Банкир подчеркнул, что для населения снижение учетной ставки и обуздание инфляции уже сегодня работает на то, чтобы завтра ипотека под 10% стала реальностью.

Кроме этого, в марте, как напомнил Смолий, Нацбанк внедрил систему антикризисных мер, которая имеет пять ключевых решений для обеспечения бесперебойной работы финансовой системы:

Кредиты — кредитные каникулы для бизнеса: особый льготный период обслуживания кредитов для тех, кто до сих пор добросовестно платил по кредиту, но столкнулся с финансовыми трудностями из-за карантина;

Депозиты: Нацбанк запретил банкам вводить какие-либо ограничения на снятие депозитов;

Работа банковской системы — банки продолжают бесперебойно обслуживать клиентов в полном объеме. Все центральные офисы банков и около 75% отделений в стране — открыты. Работают около 95% банкоматов, которые регулярно подкрепляются наличными;

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Валюта: для сглаживания колебания на валютном рынке в марте НБУ продал $2,2 млрд. Кроме этого, банкам предоставлено более $550 млн и 42 млн евро, что полностью удовлетворило их потребность в наличной валюте;

Платежи: НБУ призвал украинцев переходить во время карантина на дистанционное банковское обслуживание. На время карантина были отменены тарифы на работу Системы электронных платежей, а для владельцев платежных карт, срок которых завершается во время карантина, Нацбанк предусмотрел возможность продления срока их действия.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины провел первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет и выдал банкам 2,4 млрд грн.

Напомним, Нацбанк принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.