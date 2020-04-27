Зеленский анонсировал дешевые кредиты бизнесу

Национальный банк и Кабинет министров до конца недели представят программу ипотечного кредитования по ставке около 10% годовых.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в эфире телеканала "Украина 24".

"На этой неделе правительство и Национальный банк Украины должны представить две важные программы. Первая — это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая — это кредиты малому бизнесу по низким ставкам для выплаты заработных плат своим работникам", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, он также ожидает снижения ставок по другим кредитам после снижения учетной ставки НБУ.

"Приветствую решение Национального банка Украины (НБУ) снизить учетную ставку до 8%. Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, и мы с нетерпением ожидаем такого решения", — добавил президент.

Ранее первый заместитель председателя Нацилнального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что "2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования".

Позднее Зеленский заявил, что считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Напомним, в феврале ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.

До этого Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 процентных пунктов.