  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Банки
Банки 1 час назад

Зеленский анонсировал дешевые кредиты бизнесу

Президент Украины также анонсировал ипотечное кредитование под 10% годовых

Зеленский анонсировал дешевые кредиты бизнесу Зеленский анонсировал дешевые кредиты бизнесу
Владимир Зеленский. Фото: НВ

Национальный банк и Кабинет министров до конца недели представят программу ипотечного кредитования по ставке около 10% годовых.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении в эфире телеканала "Украина 24".

Кратко и по делу в Telegram

"На этой неделе правительство и Национальный банк Украины должны представить две важные программы. Первая — это ипотека для населения со ставкой около 10%. Вторая — это кредиты малому бизнесу по низким ставкам для выплаты заработных плат своим работникам", — заявил Зеленский.

По словам главы государства, он также ожидает снижения ставок по другим кредитам после снижения учетной ставки НБУ.

Читайте также:
Шевченко: теперь максимальная сумма ипотечного кредита в Укргазбанке составляет 5 млн грн

"Приветствую решение Национального банка Украины (НБУ) снизить учетную ставку до 8%. Это дает банкам возможность снизить ставки по кредитам как для бизнеса, так и для населения. Теперь мяч на их стороне, и мы с нетерпением ожидаем такого решения", — добавил президент.

Ранее первый заместитель председателя Нацилнального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что "2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования".

Позднее Зеленский заявил, что считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Напомним, в феврале ПриватБанк объявил о значительном снижении ставок по всем программам кредитования покупки жилья.

До этого Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 процентных пунктов.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

После отмены карантина 25% украинцев будут реже посещать ТРЦ — опрос
После отмены карантина 25% украинцев будут реже посещать ТРЦ — опрос
Государственную авиакомпанию создадут с нуля, беря самолеты в лизинг, — Криклий
Государственную авиакомпанию создадут с нуля, беря самолеты в лизинг, — Криклий
"Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)
"Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)
Загрузка...
Новое видео
Ресторатор Максим Храмов: Что ждет ресторанный бизнес после карантина

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация

  2. В Киеве горит сервисный центр МВД (ВИДЕО)

  3. Шмыгаль рассказал, за что уволили Нефьодова и Верланова

  4. "Убивают лучшую в Украине психбольницу" — в Киеве сокращают почти 500 медиков (ВИДЕО)

  5. Турецкие отели отказываются от "шведского стола"

Загрузка...