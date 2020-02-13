Ощадбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Ощадбанк обновил ипотечные программы, снизив процентные ставки по кредитам в диапазоне от 3 до 4,49 процентных пунктов.

Как сообщает пресс-служба финучреждения, теперь ставки по ипотечным кредитам стартуют от 15,99% при уплате 20% стоимости жилья.

Кроме того, Ощадбанк разработал программы кредитования с возможностью получения ипотечного кредита со ставкой от 11,99%, в том числе, в рамках программы "Конечно, 15".

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"Все ожидают перезапуска ипотечного кредитования. Особенно клиенты, ведь им нужны доступные кредиты. Политика НБУ дает банкам четкий сигнал для пересмотра ставок в сторону понижения. Учитывая тенденции денежного рынка, Ощадбанк одним из первых среди банков начал системное снижение как депозитных, так и кредитных ставок. Продолжение следует", — отметил председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный.

В 2019 году Сбербанк предоставил ипотечных кредитов на 555 млн грн. Программа "Конечно, 15" признана лучшей ипотечной программой в рамках Prostobank Awards от компании "Простобанк Консалтинг".

Кроме этого, лидером на рынке остается программа потребительских кредитов под залог ипотеки.

Ранее первый заместитель председателя Национального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что "2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования".

"2020 должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования. Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", — отметила Рожкова.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров Украины планирует снизить процентную ставку по ипотечным кредитам до 10-11% годовых.