Зеленский считает реальным снижение ипотечной ставки до 10%

Президент Украины Владимир Зеленский считает реальной задачей добиться снижения ставки по ипотечным кредитам до 10% годовых.

Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Правительство и Нацбанк уже работают над снижением процентной ставки. На сентябрь ипотека может быть 10%. Это очень сложная задача, но уже реально", — заверил глава государства.

По его мнению, удешевление ипотеки — эта одна из двух основных задач, которая ставится, чтобы помочь развитию сильного среднего класса в Украине и возвращению уехавших из страны.

Также Зеленский добавил, что другим вопросом является выгодное налогообложение денег, заработанных гражданами Украины за рубежом.

"Должно быть улучшение этой системы, ослабление налоговой политики. И дальше — чтобы им было выгодно здесь что-то делать, вкладывать деньги в государство", — отметил президент.

Он также подчеркнул, что параллельно делается ставка на крупных и средних инвесторов, и задача их привлечения также поставлена Минфину и Нацбанку.

"Уже сделаны 2 программы на сохранение и привлечение инвестиций: в 10+ и 100+ миллионов долларов. Эти программы уже сейчас начинают функционировать", — доложил глава государства.

Напомним, согласно Отчету о финансовой стабильности НБУ за декабрь 2019 года, на тот момент ипотечные кредиты по партнерским программам с застройщиками предлагали всего 7 банков по ставкам 19-20% годовых на срок до 20 лет на сумму до 2 млн грн. В то же время на рынке были предложения по сниженной ставке по кредитам до 5 лет.

Ранее первый заместитель председателя Нацилнального банка Украины Катерина Рожкова заявила, что "2020 год должен стать годом полноценного восстановления ипотечного кредитования".

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"Сегодня гривневая цена ресурсов в банках 8-9%, то есть уже можно говорить об ипотеке 14-15% в гривне. И это наша задача на год, потому что это даст толчок дальнейшему развитию экономики", — отметила Рожкова.

Как сообщалось, Правление Национального банка Украины на заседании 30 января приняло решение снизить учетную ставку с 13,5% до 11% годовых с 31 января 2020 года. При этом НБУ прогнозирует снижение учетной ставки до 7% на конец 2020 года благодаря быстрому улучшению макроэкономической ситуации в стране.

