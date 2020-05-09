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Банки 20 минут назад

НБУ выдал банкам первые 2,4 млрд грн долгосрочного рефинансирования

Украинские банки получили первые транши от НБУ на разные сроки от 1 до 5 лет

НБУ выдал банкам первые 2,4 млрд грн долгосрочного рефинансирования НБУ выдал банкам первые 2,4 млрд грн долгосрочного рефинансирования
Украинкие гривни. Фото: "Цензор"

Национальный банк Украины провел первый тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет и выдал банкам 2,4 млрд грн.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий во время онлайн-заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, сообщает "РБК-Украина".

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В частности, он напомнил, что во время коронакризиса Нацбанк принял решение внедрить новые инструменты поддержки экономики.

"И сегодня состоялся первый тендер, где банки получили первые 2,4 млрд грн на разные сроки от 1 до 5 лет. Это первый тендер, и мы будем его проводить каждый месяц", — анонсировал Смолий.

Ожидается, что следующий тендер по предоставлению долгосрочного рефинансирования состоится 12 июня.

Ранее Национальный банк Украины обнародовал график проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней, а также по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет.

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По условиям НБУ, объемы рефинансирования будут ограничиваться только имеющимся у банков ликвидным залогом, в который могут входить государственные облигации (ОВГЗ), депозитные сертификаты НБУ, иностранная валюта, а в ближайшем будущем также корпоративные облигации, обеспеченные государственной гарантией, а также муниципальные облигации.

Напомним, Нацбанк принял решение снизить учетную ставку с 10,0% до 8,0% годовых с 24 апреля 2020 года.

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