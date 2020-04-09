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50 минут назад

Нацбанк не собирается скупать гособлигации — глава НБУ

НБУ не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями

Нацбанк не собирается скупать гособлигации — глава НБУ Нацбанк не собирается скупать гособлигации — глава НБУ
Фото: Интерфакс-Украина

Национальный банк Украины (НБУ) не планирует возвращаться к практике покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщил глава Нацбанка Яков Смолий во время конференции с представителями "Союза украинских предпринимателей", передает "Громадське".

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"Национальный банк не планирует финансировать бюджет через операции с государственными облигациями (ОВГЗ) на первичном или вторичном рынке. Эффекты от прямого финансирования бюджета в виде развертывания девальвационно-инфляционной спирали хорошо известны тем украинцам, которые помнят 90-е годы. Поэтому, возвращаться к этой практике нет смысла", — сообщил Смолий.

При этом он добавил, что Нацбанк продолжит использовать имеющиеся у него инструменты для того, чтобы обеспечить ценовую стабильность, в том числе регулировать размер учетной ставки, как он делал и раньше.

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Напомним, 24 марта Министерство финансов Украины успешно разместило номинированные в долларах США и евро облигации внутреннего госзайма со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно.

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