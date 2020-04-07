Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Министерство финансов Украины по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 7 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", — говорится в сообщении.
На минувшей неделе ведомство также отказалось от продажи любых облигаций, а 2 предыдущих недели размещало только валютные облигации, объявляя, а затем отменяя аукционы по продаже гривневых бумаг.
Как сообщалось, 10 марта первичные аукционы также были отменены. Как и на прошлой неделе, это должны были быть первые аукционы после смены министра финансов: в начале марта им вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, а 30 марта его на этом посту сменил Сергей Марченко, несколько лет назад занимавший должность заместителя министра финансов.
Известно, что за время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которые Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно выросла. По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-19% годовых, один-два года — почти 20% с постепенным снижением до 16% по 7-летним бумагам.
Напомним, 24 марта Министерство финансов Украины успешно разместило номинированные в долларах США и евро облигации внутреннего госзайма со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно.