Минфин Украины вновь отказался от размещения ОВГЗ

Министерство финансов Украины по результатам проведенных консультаций с первичными дилерами отказалось от проведения во вторник, 7 апреля, аукционов по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

"Дальнейшие аукционы будут осуществляться в соответствии с графиком с учетом спроса и конъюнктуры рынка", — говорится в сообщении.

На минувшей неделе ведомство также отказалось от продажи любых облигаций, а 2 предыдущих недели размещало только валютные облигации, объявляя, а затем отменяя аукционы по продаже гривневых бумаг.

Как сообщалось, 10 марта первичные аукционы также были отменены. Как и на прошлой неделе, это должны были быть первые аукционы после смены министра финансов: в начале марта им вместо Оксаны Маркаровой стал Игорь Уманский, а 30 марта его на этом посту сменил Сергей Марченко, несколько лет назад занимавший должность заместителя министра финансов.

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Известно, что за время отсутствия первичных аукционов по размещению гривневых ОВГЗ, ставку на которые Минфин держал на уровне до 10% годовых, их доходность на вторичном рынке сильно выросла. По кривой доходности на сайте Нацбанка, по бумагам до года она составляет 17-19% годовых, один-два года — почти 20% с постепенным снижением до 16% по 7-летним бумагам.

Напомним, 24 марта Министерство финансов Украины успешно разместило номинированные в долларах США и евро облигации внутреннего госзайма со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно.