Фондовый рынок 30 минут назад

Минфин привлек в бюджет более 24,8 млрд грн за счет валютных ОВГЗ

Средневзвешенная ставка доходности по долларовым инструментам составила 3%, а по ОВГЗ в евро — 2,22%

Минфин привлек в бюджет более 24,8 млрд грн за счет валютных ОВГЗ Минфин привлек в бюджет более 24,8 млрд грн за счет валютных ОВГЗ
Фото: The Page

Сегодня, 24 марта, Министерство финансов Украины успешно разместило номинированные в долларах США и Евро облигации внутреннего госзайма (ОВГЗ) со сроком погашения 3 месяца и 1,1 года соответственно.

Как сообщает пресс-служба Минфина, средневзвешенная ставка доходности по долларовым инструментам составила 3%, а по евровым — 2,22%.

По итогам аукциона в государственный бюджет было привлечено в эквиваленте 24,8 млрд грн.

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В Минфине отмечают, что несмотря на волатильность рынков, Министерство финансов обладает достаточным запасом финансовой устойчивости и финансовых инструментов, чтобы справиться с вызовами.

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"Поскольку текущая конъюнктура на рынке не позволяет Минфину придерживаться стратегии увеличения выпусков государственного долга в гривне и отдавать предпочтение инструментам с длительным сроком погашения, Минфин активно реагирует на изменения на рынке капитала и использует валютные финансовые инструменты на внутреннем рынке, спрос на которые сложился из-за ограничений украинским банкам доступа к покупке украинских суверенных еврооблигаций", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с размещением на аукционе гривневых облигаций на: 91 день, 196 дней, 266, 483 и 651 день, которое было заявлено накануне, Минфин передумал рисковать. Очевидно, на такое решение повлияли проведенные вчера консультации с первичными дилерами.

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