Фондовый рынок 30 минут назад

Минфин провел на ПФТС антикризисный аукцион ценных бумаг

Министерство финансов Украины за счет размещения ОВГЗ смогло привлечь почти 2 млрд грн

Минфин провел на ПФТС антикризисный аукцион ценных бумаг Минфин провел на ПФТС антикризисный аукцион ценных бумаг
Фото: BigMirNet

17 марта, несмотря на распространение коронавируса, Министерство финансов впервые провело размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Как сообщает пресс-служба украинской биржи ПФТС, эмитент смог привлечь $71,6 млн, или 1,9 млрд грн. По мнению экспертов регулятора, в текущих условиях это довольно неплохой результат.

Биржевые аналитики поясняют, что если сравнивать с размещением облигаций в долларах США в феврале, общий объем спроса сократился почти в три раза и составил всего $78,8 млн по номинальной стоимости.

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"Ставки в заявках достигали 9%, но три конкурентные заявки со ставками доходности выше установленного уровня отсечения были довольно небольшими, всего лишь $5,2 млн. Поэтому было удовлетворено только 13 из 16 заявок на сумму $73,6 млн, а поскольку облигации были учетными — привлечено $71,6 млн", — говорится в сообщении.

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При этом в ПФТС отмечают, что ставку отсечения Минфин решил не менять, сохранив ее на уровне 3,5% как и в феврале, но средневзвешенная выросла на 11 базовых пунктов, до 3,5%.

"В то же время, по данным ПФТС, размещение гривневых облигаций Минфин даже не объявлял. По мнению экспертов, это связано с тем, что спроса на них не было, или уровень процентных ставок в заявках мог быть выше даже при вторичный рынок. Поэтому пауза в размещениях гривневых инструментов продолжается и может продолжаться и дальше. Зато будут предлагаться только валютные инструменты", — отмечают эксперты фондового рынка.

Напомним, в феврале 2020 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 5 млрд грн, что составляет 86% уровня предыдущего месяца.

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