Фондовый рынок: за месяц на ПФТС продали ценных бумаг на 5 млрд грн

В феврале 2020 года общий объем торгов на бирже ПФТС составил 5 млрд грн, что составляет 86% уровня предыдущего месяца.

Как сообщает пресс-служба ПФТС, с начала года заключено 729 биржевых контрактов на общую сумму 10,8 млрд грн — это соответствует 44% уровня аналогичного периода 2019 года.

На "рынке заявок" заключено 20% сделок, на "рынке котировок", включая адресные сделки — 78% сделок, на рынке РЕПО зафиксировано 1,9% сделок и на рынке аукционов — 0,1% сделок.

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Доля ПФТС среди организаторов торгов ценными бумагами:

– по объему заключенных контрактов в рыночных режимах торгов составила 90% (государственные облигации — 99,5%, акции — 25%);

– по объему заключенных контрактов во всех режимах торгов — 35% (муниципальные облигации и ценные бумаги институтов совместного инвестирования — 100%, корпоративные облигации — 95%, государственные облигации — 34%, акции — 24%).

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В феврале текущего года 35 участников ПФТС заключали соглашения с 46 выпусками ценных бумаг (государственные облигации — 36, акции — 14, корпоративные облигации — 5, муниципальные облигации — 4, инвестиционные сертификаты и облигации иностранного государства — 1).

Наибольший объем торгов был заключен с государственными облигациями — 4,83 млрд рн.

Среди 36 выпусков ОВГЗ, с которыми заключались соглашения, 14 выпусков — с датой погашения в 2020 году, 11 выпусков — с датой погашения в 2021 году, 4 выпуска — с датой погашения в 2022 году, 4 выпуска — с датой погашения в 2023 году, по 1 выпуска — с датами погашения в 2024, 2025 и 2027 годах.

Напомним, с 24 февраля ВВП-варранты Украины подешевели на 8,5% из-за обвала мировых рынков на фоне распространения коронавируса за пределы Китая.