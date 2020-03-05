В США резко взлетели фондовые индексы

По итогам торгов 4 марта, американские фондовые индексы значительно выросли по итогам торгов в среду, при этом индексы Dow Jones и S&P 500 подскочили более чем на 4%, сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на данные торгов.

По информации агентства, поддержку рынку оказала новость об успехах бывшего вице-президента США Джо Байдена в президентской гонке в Штатах, а также сохраняющийся оптимизм в связи с решением Федеральной резервной системы (ФРС) США на этой неделе снизить ключевую ставку.

Так, согласно статистическим данным, индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing в феврале достиг максимума за год.

Индикатор деловой активности увеличился до 57,3 пункта с 55,5 пункта в предшествующий месяц, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 54,8 пункта.

Акции AT&T выросли на 5,2%, поскольку компания объявила о новой программе обратного выкупа акций на сумму $4 млрд, которая начнется с апреля.

Читайте также: Вспышка коронавируса в Италии обрушила европейские биржевые индексы

Цена бумаг Abercrombie подскочила на 9%, так как прибыль компании превзошла ожидания аналитиков.

Акции General Electric прибавили 0,6%. Американский промышленный конгломерат подтвердил прогноз финансовых показателей на 2020 год, а также дал оценку негативного влияния коронавируса на результаты первого квартала.

Бумаги UnitedHealth Group подорожали на 10,7%, акции Anthem — на 15,6% на фоне успехов Байдена, ослабивших тревоги о том, что инициативы Сандерса могут отрицательно сказаться на деятельности компаний сектора здравоохранения.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в среду подскочил на 1173,45 пункта (4,53%) и составил 27090,86 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 126,75 пункта (4,22%) — до 3130,12 пункта.

Nasdaq Composite набрал 334 пункта (3,85%) и составил 9018,09 пункта.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) на этой неделе, как сообщалось, опустил процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 0,5 процентного пункта — до 1-1,25% годовых. В последний раз Федеральная резервная система (ФРС) экстренно снижала ставку между плановыми заседаниями в период финансового кризиса 2008 года.

Комментируя решение ФРС, глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что основы экономики США остаются стабильными, но распространение коронавируса принесло новые риски и проблемы. Снижение ставки поможет американской экономике оставаться сильной, полагает он.

Первоначально рынок отреагировал на решение ФРС пессимистично — фондовые индексы завершили падением почти на 3% торговую сессию во вторник. Между тем впоследствии рынок стал восстанавливаться.

"Ситуация со снижением ставок, особенно с неожиданным, такова, что иногда рынку требуется несколько дней, чтобы прийти к выводу по поводу того, что случилось", — отмечает эксперт RiverFront Investment Group Крис Константинос, которого цитирует MarketWatch.

Напомним, на днях Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка страны, понизила базовую процентную ставку до уровня 1–1,25%, опустив ее на 0,5% (было 1,5-1,75%).

Ранее сообщалось, что Bank of America считает, что из-за распространения нового коронавируса COVID-19 нынешний, 2020, год может стать для мировой экономики худшим со времен финансового кризиса в 2009 году. На фоне эпидемии вируса Bank of America сократил прогноз роста мирового ВВП на этот год до 2,8%.