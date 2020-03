НКЦБФР одобрила покупку китайцами биржи ПФТС

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) согласовала покупку китайской товарной биржей Bohai Commodity Exchange (BOCE Co. Limited, Гонконг) и ассоциированным с ней Янь Дуншенем (Yan Dongsheng) 49,90003% акций АО "Фондовая биржа ПФТС", сообщает пресс-служба НКЦБФР.

По данным "Интерфакс-Украина", продавцами акций ПФТС выступили компании Primeview Ltd, Parvana Ltd, Dakal Ltd, Boline Ltd, Caledra Ltd, Crookston Limited.

ПФТС информировала о вхождении BOCE в состав акционеров с пакетом 49,9% 3 января этого года. Одновременно из состава акционеров биржи вышли Primeview LTD (8,49%), Dakal LTD (9,37%), Crookston Limited (9,06%, все — Белиз) и Boline LTD (9,22%, Маршалловы острова), компания Parvana LTD (Маршалловы острова) снизила свою долю с 8,9% до 0,12%, а "Альтана Инвестмент Менеджмент" увеличила с 2,3% до 5,1%.

Напомним, в октябре 2019 года на АО "Фондовая биржа ПФТС" было заключено 728 биржевых контрактов на общую сумму 10 млрд 914 млн грн, а в сентябре 2019 года 853 биржевых контракта на общую сумму 10 млрд 884 млн грн.

Отметим, что BOCE — крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в 1 трлн долларов. Компания основана в 2009 году при участии частных китайских инвесторов, нескольких государственных компаний, а также муниципалитета штата Тянцзин, КНР.

Фондовая биржа ПФТС — один из крупнейших организаторов торгов ценными бумагами в Украине. Индекс ПФТС с 1997 года является официальным индексом Украины в S&P Emerging Markets. ПФТС является корреспондирующимся членом Всемирной Федерации фондовой биржи и членом Международной Ассоциации бирж. По состоянию на 1 января 2019 года акционерами АО "Фондовая биржа ПФТС" были 124 физических и юридических лица.