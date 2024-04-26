Польские фермеры добились дотаций от правительства: будут ли снова блокировать границу

Правительство Польши издало распоряжение, которое определяет план помощи польским фермерам, которые в последние месяцы протестовали у границы с Украиной с требованием больших льгот и финансирования.

Об этом сообщает RMF FM.

Польские фермеры получат деньги

Как пояснил заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчак, польские фермеры, продавшие зерно с 1 января по 10 марта, получат дотацию в размере 200 злотых за тонну.

Для фермеров, которые продали зерно с 11 марта и будут делать это до конца мая, запланировано 300 злотых за тонну.

По словам Колодзейчака, правила Европейского Союза предусматривают только помощь в расчете на гектар, поэтому размер помощи фермерам определяется на основе урожайности по данным Центрального статистического управления.

Глава канцелярии премьер-министра Польши Ян Грабец отметил, что решение правительства работает "задним числом", поскольку переговоры с фермерами продолжались в течение последних недель и месяцев.

"Мы не хотим ставить тех фермеров, которые после встреч с премьер-министром решили продать зерно даже по заниженным ценам, которые можно получить сегодня, в плохое положение", - подчеркнул он.

С конца прошлого года фермеры в Польше устраивали протесты, в частности, блокируя пункты пропуска на границе с Украиной. Они потребовали прекратить ввоз украинской сельхозпродукции и смягчить экологические нормы ЕС.

Будет ли разблокирование границ с Польшей постоянным или ситуативным

Разблокировка украино-польской границы началась благодаря окончанию местных выборов, считает заместитель председателя ВАР Денис Марчук.

“Закончился 2-й тур местных выборов в Польше и позиция премьер-министра Дональда Туска в коммуникациях с протестующими стала более жесткой и радикальной по отношению к ним. То, что нельзя было делать до выборов, стало возможным после избирательного процесса: польский премьер-министр “внезапно” вспомнил, что таможенные пункты пересечения критически важны, что органы местного самоуправления имеют право прекратить действия забастовщиков, для чего достаточно решения воеводств. Дональд Туск допускает применение местных органов, чтобы вывести протестующих из пограничных пунктов”, - объясняет он.

По мнению Марчука, в польско-украинских переговорах наступает новый этап.

“Поскольку политически важный процесс выборов в Польше закончился, сейчас переходим к более спокойному экономическому направлению: обсуждение условий транзита украинской продукции. Еще один фактор влияния – это голосование в Европарламенте и продолжение политики либерализации по экспорту с территории Украины. Следует отметить, что поляки достигли для себя ряда финансовых приоритетов от ЕС. Дональд Туск заверил, что польские власти будут компенсировать те расходы, которые они понесли вроде бы через украинское зерно. Поэтому в совокупности все требования практически удовлетворены. И не случайно, что улучшение ситуации наступило вместе с окончанием второго тура местных выборов, что доказывает, что в блокаде границ вопрос политики был ключевым”, - считает Марчук.

Он добавил, что остается открытым вопрос, будет ли разблокирование границ с Польшей постоянным или ситуативным.

"Новый этап переговоров между Украиной и Польшей ожидается в конце апреля - начале мая. Тогда будет подниматься вопрос о полном разблокировании границ”, - добавил заместитель председателя ВАР.

Забастовка на границе

Польские фермеры с 9 февраля начали акции протеста и заблокировали движение через пункты пропуска "Медика - Шегини", "Хребенное - Рава-Русская" и "Дорогуск - Ягодин". Протестующие также препятствовали перегрузке сельскохозяйственных товаров с железнодорожного транспорта на автомобильный.

Разрешение на протесты от польских властей у фермеров было до 9 марта, однако после его окончания они так и не ушли с границы.

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск призвал протестующих фермеров прекратить блокирование границы с Украиной, потому что такие действия наносят непоправимый ущерб стране, которая продолжает бороться с российской агрессией. После этого протестующие начали разблокировать КПП для движения грузового транспорта.

17 апреля польские фермеры перестали блокировать движение грузовиков перед пунктом пропуска "Долгобычув-Угринов" .

Утром 20 апреля польские фермеры прекратили блокировку грузовиков перед пунктами пропуска "Медика - Шегини" и "Корчева - Краковец".

Отметим, что с 21 апреля польские фермеры частично разблокировали пропуск грузовиков через КПП "Рава-Русская – Гребенное", кроме перемещающих товары 1-24 группы УКТВЭД (товары, относящиеся к сельскохозяйственной продукции). До этого польские протестующие вообще не пропускали фуры из Украины.

Заметим, что переговоры в Варшаве по разблокированию украинско-польских границ и экспорту сельскохозяйственной продукции между Украиной и Польшей продолжались более 5 часов и были непростыми, но заместитель министра сельского хозяйства Польши Михал Колодзейчик своим неадекватным поведением завел переговоры в тупик.