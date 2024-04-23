Европарламент поддержал обновленный торговый безвиз с Украиной с предохранителями для агропродукции: сколько недосчитаемся денег

Европейский парламент сегодня, 23 апреля, одобрил продление временных мер либерализации торговли для Украины на один год с дополнительными предохранителями для защиты европейских фермеров.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Европарламента.

Период льготной торговли продлили на год

Отмечается, что евродепутаты поддержали продолжение приостановки ввозных пошлин и квот для украинской сельскохозяйственной продукции еще на год до 5 июня 2025 года с предохранителями для защиты интересов европейских фермеров.

За это проголосовали 428 депутатов, против – 131 и 44 – воздержались.

Новые правила предусматривают, что Еврокомиссия может быстро отреагировать и применить необходимые меры в случае серьезных проблем на рынке ЕС или одной или нескольких стран-членов через украинский агроимпорт.

"В рамках усиленных защитных мер по защите фермеров ЕС комиссия может запустить экстренное торможение для особо чувствительных сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц, сахара, овса, крупы, кукурузы и меда. Если импорт этих товаров превысит средние объемы импорта, зафиксированные во второй половине 2021 и за весь 2022 и 2023 годы, тарифы могут быть введены повторно", - говорится в сообщении.

Текущие торговые мероприятия истекают 5 июня 2024 года, и новый регламент должен вступить в силу сразу после этой даты.

Напомним, 27 марта послы Европейского союза согласовали новые условия торгового соглашения с Украиной ("торгового безвиза") еще на год с единственным уточнением об условиях применения защитных ограничений. Оно будет относиться к определенному перечню продуктов из Украины (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар).

Теперь Европарламент и Европейский совет должны окончательно утвердить это соглашение. Положения должны быть опубликованы в Официальном вестнике ЕС перед вступлением в силу.

Напомним, льготный режим торговли с ЕС действует с июня 2022 года и способствует облегчению тяжелой ситуации, в которой оказались украинские производители и экспортеры в результате агрессивной войны со стороны России.

Украина может потерять миллиард евро из-за новых торговых ограничений ЕС

Из-за ограничений для некоторых видов сельхозпродукции украинский бюджет может потерять около миллиарда евро в течение года, заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

По его словам, новое соглашение с ЕС отличается от условий либерализации политики по экспорту, которые действовали в течение 2023 года.

"Вводится экстренное торможение – определенный перечень продуктов (мед, крупы, кукуруза, мясо птицы, яйца, сахар и еще ряд продуктов), которые будут считаться по принципу общего экспорта, который проходил в 2022-23 годах, но также и был включен вторую половину 2021 года... Будем видеть существенное ограничение порядка продуктов – в частности сахар – которые в 2023 году продемонстрировали эффективное присутствие и наращивание на территории ЕС", - отметил Марчук.

Он подчеркнул, что в результате новых условий торговли Украина может потерять около 1 миллиарда евро в течение года, которые могли бы быть направлены на поддержку обороноспособности страны.

"Европейцы должны понимать, что то, что они помогли в 2022 году - это была помощь, потому что в Украине началась война, и сейчас она никуда не исчезла. Россия продолжает атаковать, Россия продолжает войну и ограничения будут очень вредить поддержке нашей армии", – подчеркнул Марчук.

Он также отметил, что вместе с принятыми нормами по Украине в контексте "экстренного торможения" будут приняты и пошлины – будет облагаться пошлиной продукция зерновой линии группы.

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