ЕС продлит льготный режим торговли с Украиной

Европейская комиссия предложила продлить еще на год так называемые автономные торговые меры - прекращение действия импортных пошлин, квот и мер торговой защиты по украинскому экспорту в страны-члены ЕС.

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Об этом 23 февраля сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Это является продолжением неизменной поддержки экономики Украины со стороны ЕС и помогает смягчить сложную ситуацию, в которой оказались украинские производители и экспортеры. Основная цель автономных торговых мер - поддержать Украину, но меры также учитывают озабоченности промышленности ЕС", – говорится в сообщении.

Отметим, что обновленные автономные торговые меры содержат "ускоренный защитный механизм для защиты рынка союза в случае необходимости". В ЕК объясняют, что они были добавлены с учетом значительного увеличения импорта некоторых сельскохозяйственных продуктов из Украины в ЕС в 2022 году.

Следующий шаг для пролонгации: рассмотрение Европейским парламентом и Советом ЕС для обеспечения плавного перехода от текущего режима автономных торговых мер к новому.

Напомним, что в целом по итогам 2022 года Украина отгрузила на рынки стран ЕС агропродовольственную продукцию на $13,1 млрд, что составило 56% от всего аграрного экспорта. В частности, по итогам 2022 года Украина смогла обновить рекорд экспорта замороженной малины, несмотря на крайне сложные условия работы.

Также стало известно, что Украина увеличила экспорт органической продукции в ЕС и Швейцарию на 13%.