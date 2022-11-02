Украина сократила экспорт в страны СНГ почти на четверть

За первые девять месяцев 2022 года украинский экспорт в страны СНГ по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сократился на 23,8% — до 1,27 млрд долларов.

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Об этом 2 ноября сообщила заместитель председателя Комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласса, передает пресс-служба Верховной Рады.

При этом процент сокращения не учитывает экспорт в РФ и РБ. Дело в том, что Украина де-факто не отгружает ничего на российский или белорусский рынки из-за войны.

"Более всего сократилась торговля с Узбекистаном и Азербайджаном - более чем в половину. Это связано в первую очередь с усложнением логистических путей из-за блокирования черноморских портов российской армией. В то же время экспорт в Молдову вырос на 15% благодаря тому, что страна стала одним из транзитных направлений для украинских товаров", - резюмировала Пидласа.

До 24 февраля Украина наращивала экспорт, в том числе в страны СНГ. Если не учитывать Россию и Беларусь, то в 2021 году экспорт в страны СНГ увеличился на 27% по сравнению с 2020 годом.

Кроме того, известно, что по итогам 7 месяцев 2022 года уже 61% экспорта приходился на Евросоюз, только 6% на СНГ и 33% – на другие страны. В импортных поставках ЕС занимает 48%, СНГ – 13%, другие – 39%.

В сентябре Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в страны ЕС и Индию – 500 тысяч тонн подсолнечного масла (+36% к показателю августа). Основными импортерами данной продукции в сентябре нового сезона остались страны ЕС с долей 37%.

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