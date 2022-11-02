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Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна скоротила експорт до країн СНД майже на четверть

Україна скоротила експорт до країн СНД майже на четверть

За перші дев'ять місяців 2022 року український експорт до країн СНД проти аналогічного періоду попереднього року скоротився на 23,8% — до 1,27 млрд доларів. 

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Про це 2 листопада повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба Верховної Ради.

При цьому відсоток скорочення не враховує експорт до РФ і РБ. Справа у том, що Україна де-факто не відвантажує нічого на російський чи білоруський ринки через війну.

"Найбільше скоротилась торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном - більш ніж в половину. Це пов’язано в першу чергу з ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією. Водночас експорт до Молдови зріс на 15% завдяки тому, що країна стала одним з транзитних напрямків для українських товарів", — резюмувала Підласа.

До 24 лютого Україна нарощувала експорт, в тому числі до країн СНД. Якщо не враховувати Росію і Білорусь, то у 2021 році експорт до країн СНД збільшився на 27% проти 2020.

Крім того, відомо, що за підсумками 7 місяців 2022 року вже 61% експорту припадало на Євросоюз, лише 6% на СНД та 33% – на інші країни. В імпортних постачаннях ЄС займає 48%, СНД – 13%, інші держави – 39%.

У вересні Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії в країни ЕС та Індію - 500 тисяч тонн соняшникової олії (+36% до показника серпня). Основними імпортерами даної продукції у вересні нового сезону залишилися країни ЄС з часткою 37%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан