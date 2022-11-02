Україна скоротила експорт до країн СНД майже на четверть

За перші дев'ять місяців 2022 року український експорт до країн СНД проти аналогічного періоду попереднього року скоротився на 23,8% — до 1,27 млрд доларів.

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Про це 2 листопада повідомила заступниця голови комітету з питань економічного розвитку Роксолана Підласа, передає пресслужба Верховної Ради.

При цьому відсоток скорочення не враховує експорт до РФ і РБ. Справа у том, що Україна де-факто не відвантажує нічого на російський чи білоруський ринки через війну.

"Найбільше скоротилась торгівля з Узбекистаном та Азербайджаном - більш ніж в половину. Це пов’язано в першу чергу з ускладненням логістичних шляхів через блокування чорноморських портів російською армією. Водночас експорт до Молдови зріс на 15% завдяки тому, що країна стала одним з транзитних напрямків для українських товарів", — резюмувала Підласа.

До 24 лютого Україна нарощувала експорт, в тому числі до країн СНД. Якщо не враховувати Росію і Білорусь, то у 2021 році експорт до країн СНД збільшився на 27% проти 2020.

Крім того, відомо, що за підсумками 7 місяців 2022 року вже 61% експорту припадало на Євросоюз, лише 6% на СНД та 33% – на інші країни. В імпортних постачаннях ЄС займає 48%, СНД – 13%, інші держави – 39%.

У вересні Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії в країни ЕС та Індію - 500 тисяч тонн соняшникової олії (+36% до показника серпня). Основними імпортерами даної продукції у вересні нового сезону залишилися країни ЄС з часткою 37%.

Джерело фото: ua.depositphotos.com