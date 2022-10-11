Індія відновила імпорт української соняшникової олії

У вересні Україна експортувала рекордний обсяг соняшникової олії в країни ЕС та Індію.

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Про це пише "АПК-Інформ".

Так, Україна у вересні 2022/23 МР експортувала понад 500 тисяч тонн соняшникової олії (+36% до показника серпня), що стало рекордним обсягом для вказаного місяця.

За даними аналітиків, суттєвий приріст експорту відбувся внаслідок відновлення відвантажень олії з глибоководних портів і активного включення в роботу переробників соняшнику протягом серпня-вересня.

"Основними імпортерами даної продукції у вересні нового сезону залишилися країни ЄС з часткою 37% та Туреччина з часткою 27%. Крім того, у вказаному місяці відновила імпорт української олії Індія, куди було відвантажено трохи більше 100 тисяч тонн", - кажуть експерти.

Нагадаємо, що у травні цього року Індія в 4 рази скоротила імпорт української соняшникової олії.

Вже у липні стало відомо, що Індія, найбільший у світі імпортер харчової олії, планував у вересні отримати перші партії соняшникової олії з України після п’ятимісячної перерви у звʼязку з блокадою українських портів Росією.