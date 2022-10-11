Индия возобновила импорт украинского подсолнечного масла

В сентябре Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в ЕС и Индию.

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Об этом пишет "АПК-Информ".

Так, Украина в сентябре 2022/23 МГ экспортировала более 500 тысяч тонн подсолнечного масла (+36% к показателю августа), что явилось рекордным объемом для указанного месяца.

По данным аналитиков, существенный прирост экспорта произошел вследствие возобновления отгрузок растительного масла из глубоководных портов и активного включения в работу переработчиков подсолнечника в течение августа-сентября.

"Основными импортерами данной продукции в сентябре нового сезона остались страны ЕС с долей 37% и Турция с долей 27%. Кроме того, в указанном месяце возобновила импорт украинского масла в Индию, куда было отгружено чуть более 100 тысяч тонн", - говорят эксперты.

Напомним, что в мае этого года Индия в 4 раза сократила импорт украинского подсолнечного масла.

Уже в июле стало известно, что Индия, крупнейший импортер пищевого масла в мире, планировала в сентябре получить первые партии подсолнечного масла из Украины после пятимесячного перерыва в связи с блокадой украинских портов Россией.