Індія відновить імпорт соняшникової олії з України

Індія, найбільший у світі імпортер харчової олії, планує у вересні отримати перші партії соняшникової олії з України після п’ятимісячної перерви у звʼязку з блокадою українських портів Росією.

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Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на заяву Sunvin Group.

Зазначається, що від 50 000 до 60 000 тонн олії може надійти в країну, оскільки Україна збирається відкрити деякі чорноморські коридори для експорту сільськогосподарської продукції.

Ймовірно, вантажі будуть завантажені в морських портах Одеса і Чорноморськ.

"Ми почали отримувати пропозиції щодо серпневих поставок, але все залежатиме від наявності суден. В Україні є достатні запаси олійних культур для переробки", — сказав Сандіп Баджорія, головний виконавчий директор Sunvin Group в Мумбаї.

Імпорт соняшникової олії з України в Індію зупинився з квітня, оскільки вторгнення Росії в країну перервало торгівлю.

Рішення уряду Індії дозволити безмитний імпорт 2 мільйонів тонн соняшникової олії щорічно в цьому та наступному фінансових роках підвищить попит на олію. Індія закупила 1,89 млн тонн сирої соняшникової олії в минулому маркетинговому році, причому Україна постачала майже 74% продукції, а Аргентина і Росія приблизно по 12%.

Так само, як планується відновлення імпорту соняшникової олії з України, Індія також збільшить закупівлі пальмової олії після падіння цін. Головним чином це пов’язано з більшим попитом на смажену їжу під час фестивалів і тому, що зараз пальмова олія набагато дешевша, ніж інші види олії.

Зазначимо, Індія є одним із основних імпортерів української соняшникової олії. За підсумками 2022 року Індія посіла друге місце серед покупців олії в Україні після країн Євросоюзу.