Индия возобновит импорт подсолнечного масла из Украины

Индия, крупнейший импортер растительного масла в мире, планирует в сентябре получить первые партии подсолнечного масла из Украины после пятимесячного перерыва в связи с блокадой украинских портов Россией.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Sunvin Group.

Отмечается, что от 50 000 до 60 000 тонн растительного масла может поступить в страну, поскольку Украина собирается открыть некоторые черноморские коридоры для экспорта сельскохозяйственной продукции.

По всей вероятности, грузы будут загружены в морских портах Одесса и Черноморск.

"Мы начали получать предложения по августовским поставкам, но все будет зависеть от наличия судов. В Украине есть достаточные запасы масличных культур для переработки", - сказал Сандип Баджория, главный исполнительный директор Sunvin Group в Мумбаи.

Импорт подсолнечного масла из Украины в Индию остановился с апреля, поскольку вторжение России в страну прервало торговлю.

Решение правительства Индии разрешить беспошлинный импорт 2 миллионов тонн подсолнечного масла ежегодно в этом и следующем финансовых годах повысит спрос на растительное масло. Индия закупила 1,89 млн тонн сырого подсолнечного масла в прошлом маркетинговом году, причем Украина поставила почти 74% продукции, а Аргентина и Россия примерно по 12%.

Кроме возобновление импорта подсолнечного масла из Украины, Индия также увеличит закупки пальмового масла после падения цен. Главным образом это связано с большим спросом на жареную пищу во время фестивалей и потому, что сейчас пальмовое масло гораздо дешевле других видов масла.

Отметим, Индия является одним из основных импортеров украинского подсолнечного масла. По итогам 2021 года Индия заняла второе место среди покупателей растительного масла в Украине после стран Евросоюза.