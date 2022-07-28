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Египет расторг контракты на закупку 240 тыс тонн украинской пшеницы
В феврале и марте Египет законтрактовал 240 тысяч тонн украинской пшеницы. Из-за российской военной агрессии зерно так и не смогли экспортировать, поэтому в июле египетский госпокупатель решил расторгнуть контракты.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.
Известно, что Генеральное управление по поставкам товаров Египта (GASC) освободило украинские компании "Нибулон" и Inerco ("дочка" Kernel), от обязательств по поставке зерна, несмотря на то, что в контрактах GASC нет пункта о форс-мажоре. До этого GASC предоставляло им отсрочку для отправки грузов, если возможно, другими маршрутами (ж/д или автотранспортом).
Известно, что Египет расторг контракты на четыре груза, однако Каир ожидает, что пятый законтрактованный груз с пшеницей все же покинет украинский порт по "зерновому коридору", о котором накануне договорились в Стамбуле.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В портах Украины продолжается подготовка к вывозу зерна. При этом в Мининфраструктуры уточняют, что если Россия будет проводить манипуляции в Черном море, которые по оценке компетентных органов будут представлять опасность, то инициатива по разблокированию портов для экспорта зерна будет приостановлена.