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В порту Одессы во время ракетного удара находилось зерно для экспорта
В одесском порту, который в субботу, 23 июля, подвергся ракетным ударам со стороны Российской Федерации, находилось зерно, предназначавшееся на экспорт.
Об этом в комментарии "Суспільному" сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики.
"Количество я не скажу, потому что загруженностью занимается Мининфраструктуры, так это к ним. Мы уже ожидали завтра-послезавтра первые отправления", - рассказали в ведомстве.
Напомним, в субботу, 23 июля, российские захватчики нанесли ракетный удар по Одессе. В одесский порт прилетели две ракеты, в результате чего там вспыхнул пожар.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Обратим внимание, что этот обстрел произошел после подписания представителями Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле при поддержке ООН двух идентичных соглашений о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.
В связи с этим МИД Украины призвало ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.