Украинское зерно будут экспортировать через три порта на Черном море

Согласно плану экспорта украинского зерна, предварительно согласованного на прошлой неделе в Стамбуле, вывоз будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН.

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Об этом сообщил народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, пишет "Суспільне".

"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их", - отметил он.

По его словам, все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены.

"Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам", — отметил Умеров. .

Он добавил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.

"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя", - заметил Умеров.

По его словам, в отношении "зерновых коридоров" разработан механизм, где никакого контроля судов в море не будет, а мониторинговая группа будет только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения.

Отметим, что во время встречи военных делегаций министерств обороны Турции, России и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН) в Стамбуле было договорено о создании координационного центра для экспорта украинского зерна.