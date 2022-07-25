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Украина остановит экспорт зерна из портов в случае угрозы в Черном море, — Мининфраструктуры
Если Россия будет проводить манипуляции в Черном море, которые, по оценке компетентных органов, будут представлять опасность, то инициатива по разблокированию портов для экспорта зерна будет приостановлена. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в ходе брифинга 25 июля.
При этом он не уточнил, при каких обстоятельствах Украина остановит экспорт зерна, учитывая, что РФ уже атаковала порты после подписания соглашения в Стамбуле. При этом ракетный удар по одному из портов не стал причиной остановки процесса вывоза зерна.
Комментируя этот инцидент, Кубараков сказал, что для Украины главное – контролировать навигацию в Черном море при экспорте зерновых культур.
"Для нас это (экспорт зерна – Delo.ua.) также важно, как и для всего цивилизованного мира. Мы с вами прекрасно понимаем, если что-нибудь будет происходить в Черном море, то, конечно, эта инициатива будет остановлена", — сказал глава. Мининфраструктуры.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Он подчеркнул, что Украина заключала соглашение не с РФ, а с ООН и Турцией и последние высказали свою позицию по поводу действий страны-агрессора. Кубраков отметил, что этот документ не означает завершения войны, поэтому ожидаемо, что Россия продолжит атаковать города Украины.
"Наши порты как атаковали, так и будут атаковать. Речь идет исключительно о навигации в Черном море. Для нас принципиально было, чтобы в наших портах, территориальных водах мы полностью все контролировали. Наши силы, Военно-морские силы, чтобы они были исключительно силами Украины. Чтобы там не было никаких представителей ООН или других стран. Их не было и не будет. В том числе благодаря возвращению контроля над островом Змеиный", — резюмировал он.
Напомним, в одесском порту, который 23 июля подвергся ракетным ударам со стороны Российской Федерации, находилось зерно, предназначавшееся на экспорт.
Этот обстрел произошел после подписания представителями Украины, России и Турции 22 июля в Стамбуле при поддержке ООН двух идентичных соглашений о возобновлении экспорта зерна из украинских портов.
В связи с этим МИД Украины призвало ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.