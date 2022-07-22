Около 70 тысяч тонн нового зерна россияне отобрали у фермеров Луганской области и вывезли – глава ОВА

Российские оккупанты отобрали у фермеров Луганской области и вывезли около 70 тысяч тонн зерна нового урожая. Поэтому у аграриев не остается урожая для реализации и средств, чтобы рассчитаться с населением за паи.

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Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, фермеры региона, даже в отсутствие большинства единиц техники, которую россияне украли весной, июльский урожай собрали в оптимальные сроки.

"Два самых мощных предприятия Луганской области - ООО СП "Нибулон" и ЧАО "Агротон" - почти завершили сбор урожая. Однако зерно национализировало кубанское предприятие", - проинформировал он.

По оперативным данным, уже вывезено около 70 тысяч тонн зерна нового урожая.

В Департаменте агропромышленного развития Луганской областной военной администрации отмечают, что до начала российского вторжения эти агроформирования были самыми мощными предприятиями региона.

"Они внедряли современные технологии, создавали для арендодателей социальный пакет, своевременно рассчитывались и имели самый высокий уровень арендной платы. Удельный вес в общем объеме производства ранних зерновых каждого из этих предприятий достигал более 10%. Сейчас оккупанты отбирают у них урожаи и вывозят на Кубань", – добавил Сергей Гайдай.

Напомним, Россия, Украина и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение, предложенное Организацией Объединенных Наций по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов Украины.