Украина и Россия договорились о подписании соглашения по экспорту зерна

Россия, Украина и Турция в пятницу, 22 июля, подпишут соглашение, предложенное Организацией Объединенных Наций по разблокированию экспорта зерна из черноморских портов Украины. Об этом сообщила канцелярия президента Турции.

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"Завтра в Стамбуле под эгидой президента Эрдогана и генерального секретаря ООН господина Гутерриша вместе с украинской и российской делегациями будет подписано критически важное для глобальной продовольственной безопасности соглашение об экспорте зерна", — заявил пресс-секретарь Реджепа Эрдогана Ибрагим Калин.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, ранее объявивший, что направляется в Стамбул, посетит мероприятие вместе с президентом Турции Эрдоганом во дворце Долмабахче.

Известно, что на встрече военных делегаций министерств обороны Турции, России и Украины с делегацией Организации Объединенных Наций (ООН) в Стамбуле было договорено о создании координационного центра для экспорта украинского зерна.

Согласно плану экспорта украинского зерна, согласованного в Стамбуле, вывоз будет осуществляться через три украинских порта и будет контролироваться группой под эгидой ООН. Напомним, что в результате войны в Украине 22 млн тонн зерна заблокировано в украинских портах .