Україна та Росія домовилися про підписання угоди щодо експорту зерна

Росія, Україна та Туреччина в п’ятницю, 22 липня, підпишуть угоду, запропоновану Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування експорту зерна з чорноморських портів України. Про це повідомила канцелярія президента Туреччини.

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"Завтра в Стамбулі під егідою президента Ердогана та генерального секретаря ООН пана Гутерріша разом з українською та російською делегаціями буде підписано критично важливу для глобальної продовольчої безпеки угоду про експорт зерна", — заявив прессекретар Реджепа Ердогана Ібрагім Калін

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, який раніше оголосив, що прямує до Стамбула, відвідає захід разом з президентом Туреччини Ердоганом в палаці Долмабахче.

Відомо, що під час зустрічі військових делегацій міністерств оборони Туреччини, Росії та України з делегацією Організації Об’єднаних Націй (ООН) у Стамбулі було домовлено про створення координаційного центру для експорту українського зерна.

Відповідно до плану експорту українського зерна, погодженого у Стамбулі, вивезення здійснюватиметься через три українські порти й контролюватиметься групою під егідою ООН.

Нагадаємо, що через війну в Україні 22 млн тонн зерна заблоковано в українських портах.