В Україні врожай пшениці в цьому році складе 18-19 млн тонн - прогноз

За прогнозами Мінагро, в 2022 році врожай пшениці складе 18-19 мільйонів тонн. Для порівняння, у 2021 році Україна зібрала 32,4 млн тонн пшениці.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив міністр аграрної політики Микола Сольський в ефірі телемарафону, передає Elevatorist.

"Новий урожай достатній, хоча він значно менший за торішній, але більший, ніж прогнозувалося при сівбі. Досить багато пшениці — у нас прогноз по ній 18-19 млн тонн, при тому, що багато ще не вивезено, а ми споживаємо в рік у 3-4 рази менше, ніж зараз збираємо. Збираємо нормально, з невеликим запізненням, але це викликано погодою», — сказав Микола Сольський.

Нагадаємо, що Угорщина заявила про готовність допомагати у вивезенні українського зерна.