В Украине урожай пшеницы в этом году составит 18–19 млн тонн - прогноз

По прогнозам Минагро, в 2022 году урожай пшеницы составит 18-19 миллионов тонн. Для сравнения, в 2021 году Украина собрала 32,4 млн. тонн пшеницы.

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Об этом сообщил министр аграрной политики Николай Сольский в эфире телемарафона, передает Elevatorist.

"Новый урожай достаточный, хотя он значительно меньше прошлогоднего, но больше, чем прогнозировалось при севе. Достаточно много пшеницы — у нас прогноз по ней 18-19 млн тонн, при том, что много еще не вывезено, а мы потребляем в год в год 3-4 раза меньше, чем сейчас собираем, собираем нормально, с небольшим опозданием, но это вызвано погодой», - сказал Николай Сольский.

Напомним, что Венгрия заявила о готовности помогать в вывозе украинского зерна.