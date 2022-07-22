Близько 70 тисяч тонн нового зерна росіяни відібрали у фермерів Луганщини і вивезли - голова ОВА

Російські окупанти відібрали у фермерів Луганської області і вивезли близько 70 тисяч тонн зерна нового врожаю. Через це в аграріїв не залишається врожаю для реалізації та коштів, аби розрахуватися з населенням за паї.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За його словами, фермери регіону, навіть за відсутності більшості одиниць техніки, яку росіяни вкрали навесні, липневий врожай зібрали в оптимальні строки.

"Два найпотужніших підприємства Луганської області – ТОВ СП "Нібулон" та ПрАТ "Агротон" – майже завершили збирання врожаю. Однак зерно націоналізувало кубанське підприємство", - поінформував він.

За оперативними даними, вже вивезено майже 70 тисяч тонн зерна нового врожаю.

У Департаменті агропромислового розвитку Луганської обласної військової адміністрації відзначають, що до початку російського вторгнення ці агроформування були найпотужнішими підприємствами регіону.

"Вони впроваджували сучасні технології, створювали для орендодавців соціальний пакет, своєчасно розраховувалися і мали найвищий рівень орендної плати. Питома вага в загальному обсязі виробництва ранніх зернових кожного із цих підприємств досягала понад 10%. Наразі окупанти відбирають в них врожаї та вивозять на Кубань", - додав Сергій Гайдай.

Нагадаємо, Росія, Україна та Туреччина в п’ятницю, 22 липня, підпишуть угоду, запропоновану Організацією Об’єднаних Націй щодо розблокування експорту зерна з чорноморських портів України.