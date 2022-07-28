Єгипет скасував контракти на закупівлю 240 тис тонн української пшениці

В лютому та березні Єгипет законтрактував 240 000 тонн української пшениці. Через російську військові агресію зерно так і не змогли експортувати, тому в липні єгипетський держпокупець вирішив скасувати контракти.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела.

Відомо, що Генеральне управління з поставок товарів Єгипту (GASC) звільнило українські компанії "Нібулон" і Inerco ("дочка" Kernel), від зобов'язань про поставку зерна, незважаючи на те, що в контрактах GASC немає пункту про форс-мажор. До цього GASC надавало їм відстрочку для відправлення вантажів, якщо можливо, іншими маршрутами (залізничним або автотранспортом).

Відомо, що Єгипет скасував контракти на чотири вантажі, однак Каїр очкує, що п'ятий законтрактований вантаж з пшеницею все ж покине український порт по "зерновому коридору", про який напередодні домовилися в Стамбулі.

Наразі в портах України триває підготовка до вивезення зерни. При цьому в Мінінфраструктури уточнюють, що якщо Росія буде проводити маніпуляції в Чорному морі, які за оцінкою компетентних органів будуть становити небезпеку, то ініціатива з розблокування портів для експорту зерна буде призупинена.