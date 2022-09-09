Экспорт снова на подъеме. За счет чего выросла внешняя торговля в августе

Украинские экспортеры наращивают поставки продукции за рубеж благодаря разблокировке портов и налаживанию сухопутной логистики. Тем не менее, в экспорте по-прежнему преобладает продукция АПК, в то время как доля других отраслей продолжает падать.

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Министерство экономики Украины отчиталось о внешнеторговом обороте Украины за последний месяц лета. Экспорт товаров в августе составил 3,36 млрд долл., что на 14% больше, чем в июле. Импорт был на уровне 4,42 млрд долл. или на 2,3% ниже, чем в июле. Отрицательное сальдо внешней торговли тоже сократилось: в августе оно достигло 1,06 млрд долл., что на 32% меньше, чем в июльское сальдо в размере "минус" 1,5 млрд долл.

Впрочем, без ложки дегтя не обошлось. Львиная доля экспорта – это сельскохозяйственные товары. То есть, экономика по-прежнему держится на АПК. Остальные отрасли буксуют. Кроме того, по сравнению с августом 2021 года, показатели внешней торговли значительно хуже. Экспорт в августе 2022 года составил лишь половину прошлогоднего значения, а импорт сократился год к году на 30%. При этом товарооборот в годовом измерении просел почти на 40%.

Морская логистика возвращается

Как бы там ни было, экспорт действительно восстанавливается. По данным Минэкономики, в августе товарные объемы украинского экспорта выросли на 25% и составили 7,29 млн. тонн. "Морской путь (разблокировка портов – ред.) оказал существенное влияние на динамику экспорта", – объясняет Олег Гетман, экономист и координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы.

Как сообщает ведомство, перевозки морским транспортом увеличились на 85% и составили почти 2,9 млн. тонн. По железной дороге украинские компании вывезли за границу более 3 млн тонн товаров, автомобильным транспортом – 1,36 млн тонн.

Наибольшую выручку экспортеры получили от поставок товаров, которые выехали из Украины по автомобильным дорогам – 1,48 млрд долл., морские грузы принесли компаниям чуть меньше 1 млрд долл., а железнодорожные поставки – 788 млн долл.

Среди 10 крупнейших позиций товарного экспорта, семь наименований – это продукция сельского хозяйства. В частности, больше всего, – 443 млн долл., – Украина получила от продажи за рубеж подсолнечного масла (443 млн долл.). Объемы поставок этой продукции выросли на 30% до 366 тыс. тонн. От продажи кукурузы экспортеры получили 347 млн долл., а ее физический экспорт вырос на 31% до 1,5 млн тонн.

"Именно этот экспортный сегмент (поставки кукурузы – ред.) больше всего выиграл от деблокады портов, из которых вышли загруженные еще в феврале суда", – уточняет Минэкономики.

Еще Украина экспортировала 665 тыс. тонн рапса на 305 млн долл. из нового урожая и пшеницы на 213 млн долл. Причем, в августе экспорт пшеницы вырос в 2,3 раза по сравнению с июлем до 880 тыс тонн.

Среди других сельхозтоваров – семена подсолнечника, мясо птицы, соя. Также министерство обратило внимание на рост поставок кондитерской продукции, а именно: шоколада (+25%), хлебобулочных изделий (+19,4%).

В неаграрном экспорте лидирует руда, ее продано за рубеж на 172 млн долл. При этом Минэкономики уточняет, что объемы экспорта металлургической продукции падают из-за оккупации и разрушения промышленных мощностей в юго-восточных регионах. В частности, в августе экспортировано 1,4 млн тонн руды, что на 10% меньше, чем в июле. Оставшиеся две позиции экспорта – кабельная продукция и электроэнергия. Они принесли 89 млн долл. и 73 млн долл. соответственно.

ТОП-10 крупнейших позиций экспорта в августе 2022 года

Данные Минэкономики

Евросоюз – главный покупатель

Географию внешней торговли в августе Минэкономики, к сожалению, не приводит. Тем не менее, динамика такова, что постепенно происходит переориентация украинских компаний на ближние рынки. Прежде всего, это страны Западной Европы. Помимо этого, наблюдается сокращение доли СНГ как в экспорте, так и в импорте.

Например, согласно данным Государственной таможенной службы, по итогам 2021 года в структуре экспорта ЕС занимал 39%, страны СНГ – 11%, остальные торговые партнеры (Азия, Африка, США и т.д.) – 50%. В импорте соотношение было 40%, 19% и 41% соответственно.

По итогам 7 месяцев 2022 года уже 61% экспорта приходилось на Евросоюз, лишь 6% на СНГ и 33% – на остальные страны. В импортных поставках ЕС занимает 48%, СНГ – 13%, другие государства – 39%.

Причины таких изменений очевидны. Увеличение доли автомобильного и железнодорожного транспорта в логистике сужает возможности для торгового оборота. И логичным выбором становятся те страны, с которыми налажены транспортные коридоры по суше. Отсюда рост доли ЕС в экспорте и импорте. Ну а падение поставок в/из СНГ объясняется разрывом торговых взаимоотношений с Россией и Беларусью.

Географическая структура внешней торговли за 7 месяцев 2022 года

Данные Гостаможни

Сельхозпродукция в лидерах, металлургия – в упадке

Интересно и то, как меняются объемы поставок отдельных групп товаров. Опять-таки, детальную статистику внешней торговли Государственная таможня дает с некоторым опозданием. За август она еще отсутствует. Но даже по итогам января-июля 2022 года можно понять главные тренды (в сравнении с аналогичным периодом 2021 года):

основой экспорта остается сельхозпродукция и прочие продовольственные товары;

наблюдается явное сокращение поставок за пределы Украины минеральной продукции (прежде всего, из-за падения экспорта руды);



почти вдвое сократился экспорт металлургической продукции и на 25% продукции машиностроения;



стабильны поставки древесины, продукции деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности;



на 18% вырос импорт готовых продуктов питания, что связано, в том числе, с девальвацией и удорожанием логистики;



вдвое возрос ввоз топлива в Украину. Здесь все понятно без комментариев. Но если коротко, то причины в остановке внутренней переработки, и в прекращении импорта из РФ и Беларуси.



сократился импорт промышленного сырья (химической, металлургической продукции), что связано с падением внутреннего потребления из-за кризиса и остановки многих производств.



Изменение внешнего товарооборота Украины за 7 месяцев 2022 года, млн долл.

Данные Гостаможни

Меньше сырья, больше готовых товаров

Министр экономики Юлия Свириденко, комментируя показатели внешней торговли, заявила, что Украина намерена сделать ставку на экспортную модель роста экономики.

"До полномасштабной войны наш экспорт составлял 35% ВВП. Цель правительства и Минэкономики – поднять его до 50%", – пообещала Свириденко.

Причем, Кабинет Министров уверен в том, что Украина будет снижать долю сырьевого экспорта. По словам Свириденко, 75% поставок должны обеспечивать готовые товары и услуги. Для этого правительство намерено и дальше стимулировать бизнес, поддерживая его льготными кредитами и грантами.

Государство будет частично компенсировать ставку по экспортным кредитам, которые имеют срок от 2 до 12 лет и составляют не более 85% суммы внешнеэкономического контракта. Так мы поможем экспортерам выйти на внешние рынки и быть конкурентными Юлия Свириденко министр экономики Украины

О перспективах роста внешней торговли говорит и глава Совета НБУ Богдан Данилишин. "Стоимостные объемы экспорта остаются на 40% ниже, чем в начале года. Но постепенное увеличение физических поставок в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры указывает на перспективы увеличения поступлений валютной выручки в Украину уже в краткосрочной перспективе", – объясняет Данилишин.

Сложный путь импортозамещения

В то же время, не стоит запасаться излишним оптимизмом. Отрицательное сальдо платежного баланса Украины за 7 месяцев 2022 года составило 8,4 млрд долл. За аналогичный период 2021 года был профицит в размере 0,8 млрд долл. Если говорить простым языком, приток валюты из-за рубежа меньше, чем ее отток. Это создает давление на курс, на золотовалютные резервы НБУ и в целом снижает конкурентоспособность украинской экономики на мировой арене.

Поэтому, рост экспорта в денежном эквиваленте, который во многом связан с удорожанием товаров вследствие роста себестоимости и логистики, не равен увеличение физических объемов поставок. Кроме того, уйти от сырьевой модели экономики в короткие сроки будет очень сложно. Особенно в условиях войны и остановки производств.

С другой стороны, идея импортозамещения, которую озвучила Свириденко, по своей сути правильная и позволит быстрее выйти из кризиса. Вопрос лишь в том, хватит ли у бизнеса запаса прочности, а у государства – ресурсов, чтобы этому бизнесу помочь.