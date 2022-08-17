По прогнозу -30. Как война влияет на объемы импорта и экспорта

Внешнеторговый оборот Украины с января по июль 2022 года сравнялся с объемом внешней торговли за аналогичный период довоенного 2021 года. Тем не менее, эксперты считают, что по итогам года падение экспорта и импорта превысит 30%.

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Государственная таможенная служба обнародовала данные о внешнеторговом обороте Украины за 7 месяцев 2022 года. Из хорошего. Объем внешней торговли товарами, – импорт плюс экспорт, – за январь-июль нынешнего года достиг 55,7 млрд долл. Это практически такая же сумма, как и за аналогичный период 2021 года (если сравнивать с данными самой таможни). В первом полугодии 2022 года импорт и экспорт товаров суммарно был на 21% ниже, чем в январе-июне 2021 года.

В то же время, растет внешнеторговый дефицит. За 1 полугодие он составил 2,6 млрд долл., а за 7 месяцев – уже почти 4,3 млрд долл. В январе-июле 2021 года отрицательное сальдо внешней торговли зафиксировано на уровне 2,2 млрд долл.

Импорт опережает экспорт

Рост отрицательного сальдо внешней торговли свидетельствует о том, что разрыв между объемом экспорта и импорта продолжает увеличиваться. Это и неудивительно. Проблемы с логистикой украинских товаров до конца так и не решены. Воздушные перевозки полностью заморожены, порты заблокированы (если не считать соглашение об экспорте украинского зерна по Черному морю), остаются лишь сухопутные маршруты через соседние страны ЕС. Хотя экспортеры выкручиваются. В частности, аграрии.

В общей сложности за июнь мы экспортировали 3,2 млн тонн из 5 млн тонн (зерна – ред.), которые требовались. Экспорт постепенно растет и по железной дороге, и по автомобильным дорогам, и через Дунайские порты. Денис Шмыгаль премьер-министр Украины

Поставки импортной продукции тоже затруднены. Но валютные поступления от импортеров, как мы видим, все равно растут. Это связано с тем, что Верховная Рада с июля возобновила действие налогов на импорт (пошлины и НДС). Кроме того, в июле Нацбанк девальвировал гривну по отношению к доллару сразу на 25%. Да и в принципе, импортировать приходится больше из-за дефицита отдельных товаров внутри страны. Начиная с топлива, и заканчивая солью.

"И без того высокая импортозависимость украинской экономики только усилилась после масштабных военных разрушений производственных и непроизводственных активов", – подтверждает этот тезис глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Внешняя торговля Украины в 2021 и 2022 году, млрд долл.

данные Гостаможни

С кем Украина торгует активнее всего? Топ-3 торговых партнера за 7 месяцев 2022 года, по данным Гостаможни, это Польша (3,8 млрд долл.), Румыния (1,7 млрд долл.) и Китай (1,6 млрд долл.). Главные покупатели украинских товаров – Китай, Польша и Германия. С ними мы за январь-июль 2022 наторговали на 4,2 млрд долл., 2,7 млрд долл. и на 2,6 млрд долл. соответственно.

Больше данных за 7 месяцев таможенники пока не дают. Зато за 6 месяцев в статистике внешней торговли фигурируют еще страны СНГ. На их долю приходится порядка 6% украинского экспорта и 15% импорта, который завозится в нашу страну.

Вывозим зерно, ввозим топливо

По товарной структуре внешней торговли за 7 месяцев данных тоже не густо. Ключевыми позициями импорта за этот период стали оборудование и транспорт (8,3 млрд долл.), продукция топливно-энергетического комплекса (7,6 млрд долл.), продукция химической промышленности (5,5 млрд долл.). Больше всего Украина экспортировала за январь-июль продукции АПК и пищевой продукции (11,5 млрд долл.), металлов и изделий из них (4,4 млрд долл.), машин и оборудования (2,7 млрд долл.).

Впрочем, чтобы получить более полную картину, вновь можно обратиться к таможенной статистике за 6 месяцев 2022 года. Основу импорта за этот период составили: топливо, оборудование и транспорт, продукция химической промышленности, сельхозпродукция (неожиданно, как для страны с мощным аграрным сектором, но вполне ожидаемо в условиях нехватки некоторых товаров), текстиль, металлы и древесина.

Товарная структура внешней торговли Украины, млн долл.

данные Гостаможни

По экспорту за 1 полугодие картина следующая: сельхозпродукция и продукты питания, металлы, минеральная продукция (цемент, руда, шлаки), машины и оборудование, а также продукция химической и деревообрабатывающей отраслей.

Показательно, что рост зафиксирован только по одной позиции – это горючее и прочие энергетические товары. Их импорт увеличился на 28% за январь-июнь 2022 года, что напрямую связано с топливным кризисом в стране, который был спровоцирован разрушением нефтеперерабатывающей инфраструктуры и прекращением поставок горючего из России и Беларуси. Тем не менее, вырос и экспорт продукции ТЭК, на 17% за упомянутый период. Но следует заметить, что в эту товарную группу входит не только дизель, бензин и газ, но и торф, каменноугольные смолы и масла, кокс, битум. Именно их Украина и экспортирует. Электроэнергию, кстати, тоже.

Интересно и то, что с 2021 года товарная структура внешней торговли особо не изменилась. По крайней мере, пока что. Самое сильное падение внешнеторгового оборота произошло по минеральной продукции, металлам, изделиям из камня и керамики, сократились поставки оборудования и транспорта. Причем, в обе стороны – как из Украины, так и в нашу страну.

За год потеряем минимум треть поставок

Экспорт украинских товаров в целом за 2022 год составит около 42 млрд долл., импорт в нашу страну достигнет 52 млрд долл. При этом сальдо торгового баланса (товары и услуги) составит в 2022 году -11,4 млрд долл. против "минус" 3 млрд долл. в 2021 году. Такой прогноз озвучил в комментарии Delo.ua экономист Ukraine Economic Outlook Григорий Кукуруза.

Таким образом, объем внешнеторгового оборота Украины (по товарам) по итогам 2022 года может выйти на цифру порядка 94 млрд долл. Это на 33% меньше, чем в 2021 году (если сравнивать с данными Гостаможни).

Если отталкиваться от прогноза выше, то в среднем падение экспорта за 2022 год может быть в пределах 34-38% к уровню 2021 года. Самая сложная ситуация в главных экспортных отраслях – АПК и металлургии.

Мы ожидаем, что объемы производства сельскохозяйственной продукции сократятся почти по всем подотраслям. Это обусловлено дефицитом горюче-смазочных материалов, средств защиты растений, удобрений, семян, минированием полей и оккупацией территорий. Григорий Кукуруза экономист Ukraine Economic Outlook

Спад экспорта железной руды и металлопродукции происходит на фоне уничтожения или остановки части предприятий отрасли в связке со снижением мировых цен на руду, прокат и т.д.

В то же время, ситуация могла быть еще хуже. Но АПК опять вытягивает экономику на себе. Средневзвешенный индекс цен на аграрный экспорт Украины в июле вырос на 16-20% к уровню 2021 года.

Также аграрии постепенно наращивают поставки продукции. В том числе, через порты, три из которых уже работают в двустороннем режиме. "Учитывая среднестатистические цены на мировом рынке, Украина заработает на экспорте зерновых как минимум 20 млрд долл.", – цитирует сайт партии «Слуга Народа» главу парламентского налогового комитета Даниила Гетманцева. А экспорт мяса и молочных продуктов в мае-июне и вовсе достиг уровня 2021 года. Эти поставки от морских маршрутов почти не зависят.

Что касается импорта, то он в 2022 году упадет более чем на 25%. Среди основных факторов влияния на импорт – девальвация гривны. "Помимо этого, существует высокая вероятность введения дополнительной спецпошлины (10%) на покупку валюты", – напоминает Григорий Кукуруза.

Существенный вклад в объемы импорта делают энергетические товары. Это как закупка газа НАК "Нафтогаз Украины", который активно готовится к отопительному сезону, так и поставки топлива всех видов, ежемесячная потребность в котором составляет 400-500 тыс тонн.