Нацбанк разрешил свободно покупать валюту для ввоза импорта

В Нацбанке разрешили с 9 июля всем желающим предприятиям закупать на межбанке инвалюту для приобретения и ввоза в Украину любой товарной продукции. В НБУ просто согласовали нормативно-правовые акты с соответствующим постановлением Кабмина (№ 761 ) от 7 июля, фактически отменяющим понятие критического импорта.

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В то же время, ограничения на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта услуг будут сохраняться. Предприятия смогут импортировать только некоторые услуги, работы, права интеллектуальной собственности и другие неимущественные права, входящие в перечень, также утвержденный упомянутым постановлением правительства.

В регуляторе объясняют, что понятие критического импорта на данный момент уже устарело, так как на начало июля этот перечень товаров содержал около 90% завозимых до войны товаров. Поэтому, по оценкам Нацбанка, соответствующее послабление не приведет к существенному дополнительному давлению на валютный рынок.

Более того, такие послабления улучшат условия ведения предпринимательской деятельности, поскольку бизнес сможет покупать всю необходимую продукцию для производственного процесса.

Действительно, со дня введения ограничения для импорта в начале полномасштабной военной агрессии РФ против Украины Кабмин расширял перечень товаров критического импорта 18 раз, учитывая обращение бизнеса, поэтому целесообразность дальнейшего функционирования такого списка встала под вопросом.

Но обращаем внимание, что Нацбанк, разрешая продажу валюты на межбанке без ограничений по критическому импорту, сохраняет фиксированный курс на уровне 29,25 грн/$. Иными словами, о свободных торгах, как это было до войны, говорить не приходится.

Спрос на иностранную валюту, которой и так не хватает на рынке, на первом этапе может стремительно возрасти. При стандартных условиях это привело бы к удорожанию инвалюты, но фиксированный НБУ курс этого не позволит. Поэтому, вероятно, в Национальном банке в скором времени заморозка курса будет пересмотрена.

Вторая смена НБУ – расширение сроков расчетов по экспортно-импортным операциям со 120 до 180 дней. "Соответствующее решение призвано поддержать украинские предприятия путем увеличения их возможностей в условиях логистических проблем при экспорте и импорте продукции, возникших из-за войны войны", – говорят в НБУ.

Новые требования будут применяться для операций резидентов (украинских субъектов деятельности) по экспорту и импорту товаров, осуществленных с 5 апреля этого года. Для операций, проводившихся к соответствующей дате, предельные сроки расчетов по-прежнему составляют 365 дней.

Дата 5 апреля обусловлена тем, что как раз за день до этого Нацбанк с целью предотвращения выведения капитала за границу сократил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям, осуществленным с 5 апреля 2022 года, с года до 90 календарных дней.

В то же время, учитывая существующие логистические проблемы при экспорте и импорте продукции, возникших из-за войны войны, и запросы бизнеса, с 8 июня 2022 года соответствующие сроки были увеличены до 120 календарных дней.

Параллельно на этот раз Нацбанк еще и снизил с 10 до 2 рабочих дней срок использования купленной для расчетов валюты резидентами с 11 июля этого года. В регуляторе пошли на такой шаг, чтобы снизить давление на валютном рынке.

Впрочем, это ограничение не будет распространяться, в частности, на покупку валюты для таких операций: