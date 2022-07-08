Нацбанк дозволив вільно купляти валюту для ввезення імпорту

У Нацбанку дозволили з 9 липня усім охочим підприємствам закуповувати на міжбанку інвалюту для придбання і ввезення в Україну будь-якої товарної продукції. В НБУ просто узгодили нормативно-правові акти з відповідною постановою Кабміну (№ 761 ) від 7 липня, яка фактично скасовує поняття критичного імпорту.

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Натомість обмеження на купівлю валюти та транскордонні перекази для імпорту послуг зберігатимуться. Підприємства матимуть змогу імпортувати лише деякі послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, що входять до переліку, який також затверджено згаданою постановою уряду.

У регулятора пояснюють, що поняття критичного імпорту на даний момент вже застаріло, позаяк на початок липня цей перелік товарів містив близько 90% товарів, що завозились до війни. Тому, за оцінками Нацбанку, відповідне послаблення не зумовить суттєвого додаткового тиску на валютний ринок.

Більш того, такі послаблення поліпшать умови ведення підприємницької діяльності, оскільки бізнес матиме змогу купувати всю необхідну продукцію для виробничого процесу.

І справді, із дня запровадження обмеження для імпорту на початку повномасштабної військової агресії РФ проти України Кабмін розширював перелік товарів критичного імпорту 18 разів, ураховуючи звернення бізнесу, тому доцільність подальшого функціонування такого списку постала під питанням.

Але звертаємо увагу, що Нацбанк, дозволяючи продаж валюти на міжбанку без обмежень по критичному імпорту, зберігає фіксований курс на рівні 29,25 грн/$. Інакше кажучи, про вільні торги, як це було до війни, говорити не доводиться.

Попит на іноземну валюту, якої і так на ринку не вистачає, на першому етапі може стрімко зрости. За стандартних умов це спричинило б здорожчання інвалюти, але фіксований НБУ курс цього не дозволить. Тому, вірогідно, у Національному банку незабаром замороження курсу переглянуть.

Друга зміна НБУ – розширення бізнесу строків розрахунків за експортно-імпортними операціями зі 120 до 180 днів. "Відповідне рішення покликане підтримати українські підприємства шляхом збільшення їх можливостей в умовах логістичних проблем під час експорту та імпорту продукції, що виникли через війну", – кажуть в НБУ.

Нові вимоги застосовуватимуться до операцій резидентів (українських суб’єктів діяльності) з експорту та імпорту товарів, здійснених із 5 квітня цього року. Для операцій, що проводилися до відповідної дати, граничні строки розрахунків як і раніше становлять 365 днів.

Дата 5 квітня обумовлена тим, що якраз за день до цього Нацбанк з метою запобігання виведенню капіталу за кордон скоротив граничні строки розрахунків за експортно-імпортними операціями, здійсненими з 5 квітня 2022 року, з року до 90 календарних днів.

Водночас, ураховуючи наявні логістичні проблеми під час експорту та імпорту продукції, що виникли через війну, та запити бізнесу, з 8 червня 2022 року відповідні строки були збільшені до 120 календарних днів.

Паралельно цього разу Нацбанк ще й зменшив з 10 до 2 робочих днів строк використання купленої для розрахунків валюти резидентами з 11 липня цього року. В регуляторі пішли на такий крок, аби знизити тиск на валютному ринку.

Втім, це обмеження не буде поширюватись, зокрема, на купівлю валюти для таких операцій: