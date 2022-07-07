Кабмін скасував критичний імпорт товарів, - нардеп

Уряд ухвалив рішення скасувати дію переліку товарів критичного імпорту, складеного після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Про це в Telegram повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Желєзняк.

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"Кабмін скасував критичний імпорт на товари. Але для імпорту послуг обмеження ще продовжують частково діяти", - написав нардеп.

У зв'язку з війною Національний банк запроваджував обмеження на валютні платежі за кордон. Уточнюємо, що тоді метою такого рішення було стримування відпливу валюти із країни.

У свою чергу, Кабмін затвердив список критичного імпорту. Імпортери могли купувати валюту для придбання товарів, які потрапили до цього списку.

Список доповнювали новими позиціями відповідно до потреб компаній. Усього його розширювали 18 разів.

Підставою для скасування переліку товарів критичного імпорту стало ухвалення законопроекту № 7418 "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування"