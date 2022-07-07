Кабмин отменил критический импорт товаров, - нардеп

Правительство приняло решение отменить действие перечня товаров критического импорта, составленного после полномасштабного вторжения РФ в Украине. Об этом в Telegram сообщил замглавы парламентского комитета по вопросам финансов Ярослав Железняк.

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"Кабмин отменил критический импорт на товары. Но для импорта услуг ограничения ещё продолжают действовать в частичном объеме", — написал нардеп.

В связи с войной Национальный банк вводил ограничения на валютные платежи за границу. Уточняем, что тогда целью такого решения было сдерживание оттока валюты из страны.

В свою очередь Кабмин утвердил список критического импорта. Импортеры могли покупать валюту только для приобретения товаров, попавших в этот список.

Список дополняли новыми позициями по инициативы компаний. Всего его расширяли 18 раз.

Основанием для отмены перечня товаров критического импорта стало принятие законопроекта № 7418 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению"