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Пчелы, томаты, услуги YouTube и Netflix: Кабмин расширил перечень товаров критического импорта
Правительство расширило список критического импорта продукцией животноводства и продуктами питания, консалтинговыми услугами, облачными услугами, подписками на интернет-платформы.
Об этом говорится в соответствующем постановлении Кабинета Министров №673 от 7 июня 2022 года, опубликованном на Правительственном портале.
Так, в перечень внесли пчел, шмелей, молочную сыворотку, сливочное масло, свежие помидоры, макаронные изделия, муку из семян масличных культур, зерновые хлопья, а также ряд безглютеновых продуктов.
Кроме того, Кабмин расширил список критического импорта услугами (по оптовой торговле, юридические, аудит, налоговый консалтинг, архитектурные, по сертификации продукции, ремонт техники, информационные и т.п.), промышленной и металлургической продукцией, а также ископаемыми ресурсами.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Также в перечень попали облачные услуги, подписки на интернет-платформы, в том числе видеостриминговые ресурсы, к примеру, такие как YouTube, Netflix, Pornhub, и доступы к программам, услуги в сфере интеллектуальной собственности/авторского права, иностранных дата-центров, размещение серверов.
Также список пополнился огнеупорной глиной, мрамором, известковым флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластилином, окнами, балконными дверями, металлоломом и трамвайными вагонами.
Напомним, Кабмин запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинской добычи.