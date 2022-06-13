Кабмин запретил экспортировать уголь, мазут и газ украинской добычи

Правительство внесло изменения в свое постановление № 1424 "Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию, и квотированию на 2022 год". В список добавили три позиции.

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Соответствующее постановление № 666 опубликовал Правительственный портал.

Кабмин запретил вывозить из Украины:

топливо жидкое (мазут);

уголь (кроме коксующегося угля по коду согласно УКТВЭД 2701 12 10 00);

газ украинского происхождения.

Правительство установило нулевые квоты на эти энергоносители. Причина такого решения — развязанная Россией война против Украины.

Ранее "Нафтогаз" договорился о поставках в Украину канадского сжиженного газа и "зеленого" водорода.

Напомним, из-за разрушенной инфраструктуры и падения промышленного производства потребление газа в Украине существенно снизилось. Эксперты не видят проблем с источниками поставок газа в Украину, однако отмечают что в условиях продолжения войны определить необходимый для следующего отопительного сезона объем газа очень сложно.