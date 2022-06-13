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Дата публікації

Кабмін заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку

Кабмін заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку

Уряд вніс зміни до своєї постанови № 1424 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік". До списку додали три позиції.

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Відповідну постанову №666 опублікував Урядовий портал.

Кабмін заборонив вивозити з України:

  • рідке паливо (мазут);
  • вугілля (крім коксівного вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00);
  • газ українського походження

Уряд установив нульові квоти на ці енергоносії. Причиною такого рішення є розв'язана Росією війна проти України.

Раніше "Нафтогаз" домовився про постачання в Україну канадського зрідженого газу та "зеленого" водню.

Нагадаємо, через зруйновану інфраструктуру та падіння промислового виробництва споживання газу в Україні суттєво знизилося. Експерти не бачать проблем із джерелами постачання газу в Україну, однак зазначають, що в умовах продовження війни визначити необхідний для наступного опалювального сезону обсяг газу дуже складно.

Автор:
Віта Молодан