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Кабмін заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку
Уряд вніс зміни до своєї постанови № 1424 "Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік". До списку додали три позиції.
Відповідну постанову №666 опублікував Урядовий портал.
Кабмін заборонив вивозити з України:
- рідке паливо (мазут);
- вугілля (крім коксівного вугілля за кодом згідно з УКТЗЕД 2701 12 10 00);
- газ українського походження
Уряд установив нульові квоти на ці енергоносії. Причиною такого рішення є розв'язана Росією війна проти України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше "Нафтогаз" домовився про постачання в Україну канадського зрідженого газу та "зеленого" водню.
Нагадаємо, через зруйновану інфраструктуру та падіння промислового виробництва споживання газу в Україні суттєво знизилося. Експерти не бачать проблем із джерелами постачання газу в Україну, однак зазначають, що в умовах продовження війни визначити необхідний для наступного опалювального сезону обсяг газу дуже складно.