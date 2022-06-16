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Економіка
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Бджоли, томати, послуги YouTube та Netflix: Кабмін розширив перелік товарів критичного імпорту

Бджоли, томати, послуги YouTube та Netflix: Кабмін розширив перелік товарів критичного імпорту

Уряд розширив список критичного імпорту продукцією тваринництва та продуктами харчування, консалтинговими послугами, хмарними послугами, підписками на інтернет-платформи.

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Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету Міністрів №673 від 7 червня 2022 року, опублікованій на Урядовому порталі.

Так, до переліку внесли бджіл, джмелів, молочну сироватку, вершкове масло, свіжі помідори, макаронні вироби, борошно з насіння олійних культур, зернові пластівці, а також низку безглютенових продуктів.

Крім того, Кабмін розширив список критичного імпорту послугами (по оптовій торгівлі, юридичні, аудит, податковий консалтинг, архітектурні, з сертифікації продукції, ремонт техніки, інформаційні тощо), промисловою та металургійною продукцією, а також викопними ресурсами.

Також до переліку потрапили хмарні послуги, підписки на інтернет-платформи, у тому числі відеострімінгові ресурси, наприклад, такі як YouTube, Netflix, Pornhub, та доступи до програм, послуги у сфері інтелектуальної власності/авторського права, іноземних дата-центрів, розміщення серверів.

Також список поповнився вогнетривкою глиною, мармуром, вапняним флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластиліном, вікнами, балконними дверима, металобрухтом та трамвайними вагонами.

Нагадаємо, Кабмін заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку.

Автор:
Світлана Манько