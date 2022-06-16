Бджоли, томати, послуги YouTube та Netflix: Кабмін розширив перелік товарів критичного імпорту

Уряд розширив список критичного імпорту продукцією тваринництва та продуктами харчування, консалтинговими послугами, хмарними послугами, підписками на інтернет-платформи.

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Про це йдеться у відповідній постанові Кабінету Міністрів №673 від 7 червня 2022 року, опублікованій на Урядовому порталі.

Так, до переліку внесли бджіл, джмелів, молочну сироватку, вершкове масло, свіжі помідори, макаронні вироби, борошно з насіння олійних культур, зернові пластівці, а також низку безглютенових продуктів.

Крім того, Кабмін розширив список критичного імпорту послугами (по оптовій торгівлі, юридичні, аудит, податковий консалтинг, архітектурні, з сертифікації продукції, ремонт техніки, інформаційні тощо), промисловою та металургійною продукцією, а також викопними ресурсами.

Також до переліку потрапили хмарні послуги, підписки на інтернет-платформи, у тому числі відеострімінгові ресурси, наприклад, такі як YouTube, Netflix, Pornhub, та доступи до програм, послуги у сфері інтелектуальної власності/авторського права, іноземних дата-центрів, розміщення серверів.

Також список поповнився вогнетривкою глиною, мармуром, вапняним флюсом, дезодорантами, портландцементом, пластиліном, вікнами, балконними дверима, металобрухтом та трамвайними вагонами.

Нагадаємо, Кабмін заборонив експортувати вугілля, мазут та газ українського видобутку.