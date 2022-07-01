Валютные ограничения для импортеров могут частично отменить

Министерство экономики Украины и Национальный банк совместно работают над возможными вариантами смягчения валютных ограничений для импортеров. Об этом сообщила пресс-служба НБУ, передает Forbes Украина.

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По словам первого замминистра экономики Дениса Кудина, в Минэкономики настойчиво рекомендовали Нацбанку отменить ограничение на покупку валюты и ее перевод для покупки импортных товаров с 1 июля. Однако, регулятор не принял еще такое решение.

НБУ ввел ограничения в начале полномасштабной войны, и тогда это было необходимо сделать, но сейчас, как считает, Кудин, они только тормозят работу бизнеса. Официально НБУ заявляет, что готов отменять некоторые ограничения, однако неофициально в Нацбанке предупреждают, что такое решения примут нескоро.

"Закон о возврате НДС и пошлины на импортные товары, отмененные в начале войны, создаст предпосылки для отмены ограничений на покупку валюты и трансграничные переводы для импорта товаров. Нацбанк вместе с Минэкономики разрабатывает варианты смягчения ограничений для импортеров", — заявили в пресс-службе НБУ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 июня подписал закон (законопроект № 7418) "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины о пересмотре отдельных льгот по налогообложению".

Документ отменяет введенные в начале апреля льготы при растаможке автомобилей и вернули пошлины и обложение НДС на импортные товары. В Верховной Раде объяснили, что из-за льгот бюджет недополучил 417 млн грн.

В тоже время объем импорта в Украину резко вырос, особенно активно начали завозить автомобили. На границе даже образовались несколькокилометровые очереди из желающих растаможить авто.