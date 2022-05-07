В НБУ назвали условия для отмены ограничений по курсу валют

Национальный банк Украины заявил, что по мере восстановления способности валютного рынка к самобалансированию регулятор будет постепенно ослаблять валютные и капитальные ограничения. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

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Также НБУ будет постепенно возвращаться в плавающее курсообразование, когда основные показатели работы валютного рынка начнут возвращаться к показателям до 24 февраля.

"По мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы регулятор восстановит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента", - добавили в НБУ.

Административные ограничения на валютном рынке, как и фиксация учетной ставки, являются временными мерами, подчеркнул регулятор.

До конца войны Национальный банк Украины будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США. Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривны и запретил продажу валютной наличности населению. При этом 14 апреля регулятор позволил продавать населению наличную иностранную валюту, чтобы снизить активность на черном рынке валют и соответственно снизить риски для граждан.