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В НБУ назвали условия для отмены ограничений по курсу валют
Национальный банк Украины заявил, что по мере восстановления способности валютного рынка к самобалансированию регулятор будет постепенно ослаблять валютные и капитальные ограничения. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.
Также НБУ будет постепенно возвращаться в плавающее курсообразование, когда основные показатели работы валютного рынка начнут возвращаться к показателям до 24 февраля.
"По мере нормализации функционирования экономики и финансовой системы регулятор восстановит прогнозный цикл и вернется к применению ключевой ставки как основного монетарного инструмента", - добавили в НБУ.
Административные ограничения на валютном рынке, как и фиксация учетной ставки, являются временными мерами, подчеркнул регулятор.Подписывайтесь на наш Telegram канал
До конца войны Национальный банк Украины будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США. Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривны и запретил продажу валютной наличности населению. При этом 14 апреля регулятор позволил продавать населению наличную иностранную валюту, чтобы снизить активность на черном рынке валют и соответственно снизить риски для граждан.