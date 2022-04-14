НБУ разрешил банкам продавать населению валюту

Национальный банк Украины разрешил банкам с 14 апреля продавать населению наличную иностранную валюту, чтобы снизить активность на “черном рынке” валют и соответственно снизить риски для граждан.

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Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

"Во избежание давления на валютный рынок НБУ предусмотрел, что уполномоченное учреждение может осуществлять продажу наличной валюты клиентам в пределах разницы между общим объемом купленной ею наличной иностранной валюты и объемом ее продажи", - подчеркнули в НБУ.

Эту разницу банкам нужно будет рассчитывать с 13 апреля. В связи с военным временем НБУ дополнительно ввел ограничения по курсу. В частности, курс продажи наличной валюты может отклоняться не более чем на 10% от актуального официального курса НБУ.

Банк не может покупать валюту по курсу, ниже установленного Нацбанком. Кроме того НБУ запретил банкам досрочно погашать кредиты, полученные ими от нерезидентов. Это сделали чтобы не допустить неконтролируемый вывода капитала за границу,

Отметим, что до конца войны Национальный банк Украины будет держать официальный курс замороженным на уровне 29,25 грн за доллар США. Как сообщалось ранее, с 24 февраля НБУ зафиксировал официальный курс гривни и запретил продажу валютной наличности населению.