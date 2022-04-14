НБУ дозволив банкам продавати населенню валюту

Національний банк України дозволив банкам з 14 квітня продавати населенню готівкову іноземну валюту, щоб знизити активність на чорному ринку валют і відповідно знизити ризики для громадян.

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Про це повідомила пресслужба регулятора.

"Для уникнення тиску на валютний ринок НБУ передбачив, що уповноважена установа може здійснювати продаж готівкової валюти клієнтам у межах різниці між загальним обсягом купленої нею готівкової іноземної валюти та обсягом її продажу", - наголосили в НБУ.

Цю різницю банкам потрібно буде розраховувати починаючи з 13 квітня. У зв'язку з воєнним часом НБУ додатково запровадив обмеження щодо курсу. Зокрема курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більше ніж на 10% від актуального офіційного курсу НБУ.

Банк не може купувати валюту за курсом, нижчим за встановлений Нацбанком. Крім того, НБУ заборонив банкам достроково погашати кредити, отримані ними від нерезидентів. Це зробили, щоб не допустити неконтрольованого виведення капіталу за кордон,

Зазначимо, що до кінця війни Національний банк України триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар США. Як повідомлялося раніше, з 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс гривні та заборонив продаж валютної готівки населенню.

Фото: ua.depositphotos.com