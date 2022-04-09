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В Україні до кінця війни курс гривні до долара буде заморожений – НБУ
До кінця війни Національний банк України (НБУ) триматиме офіційний курс замороженим на рівні 29,25 грн за долар США.
Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в ефірі національного телемарафону.
За його словами, зараз цей курс планується фіксувати як мінімум до закінчення воєнного стану.
"А далі, після нашої перемоги, ми поступово повертатимемося у звичний режим плаваючого обмінного курсу, поступово зніматимемо адміністративне обмеження, скорочуватимемо свою участь на ринку", – розповів Ніколайчук.Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому в НБУ обіцяють, що перехід оновлення стандартної роботи та валютної політики буде дуже поступовим, щоб уникнути різких потрясінь.
Як повідомлялося раніше, з 24 лютого НБУ зафіксував офіційний курс та заборонив продаж валютної готівки населенню.
Курс гривні був зафіксований на рівні 29,25 грн. за долар, а зняття готівки обмежувалося 100 тисяч грн. на день.
Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив проведення "військової спецоперації" проти України.
Після цього війська Російської Федерації провели масовані обстріли 10 областей.
У зв'язку з цим, цього ж дня Верховна Рада оголосила воєнний стан .